Electric Bus : पन्नास नवीन ‘ई- बस’ महिनाअखेरीस सेवेत; मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते होणार लोकार्पण

पुणे - जानेवारीच्या अखेरीस 'पीएमपी'च्या ताफ्यात ५० नवीन 'ई-बस' दाखल होत आहेत. 'ओलेक्ट्रा' कंपनीच्या या बस असून, बसची तपासणी करण्यासाठी 'पीएमपी'चे पथक हैदराबाद येथील कंपनीच्या कारखान्यात दाखल झाले आहे..येत्या चार ते पाच दिवसांत २५ बस दाखल होतील, तर उर्वरित २५ बस जानेवारीच्या तिसऱ्या आठवड्यात दाखल होण्याची आशा आहे. निगडी बस आगारात या ५० बसचा लोकार्पण सोहळा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते होण्याची शक्यता आहे..'पीएमपी'च्या ताफ्यात गेल्या वर्षी १६० 'ई-बस' दाखल होणे अपेक्षित होते. मात्र, काही तांत्रिक कारणास्तव या बसना विलंब झाला. १६० पैकी २५ बसचे उत्पादन होऊन तयार आहे. 'पीएमपी'चे पथक बसची तपासणी पूर्ण केल्यावर केंद्रीय रस्ते वाहतूक संस्थेचे अधिकारीदेखील बस ताब्यात घेण्यापूर्वी एकदा पाहणी करून बस योग्य असल्याचे प्रमाणपत्र देतील. हे प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर लागलीच बस 'पीएमपी'च्या ताफ्यात दाखल होणार आहेत..सुमारे ५० हजार प्रवाशांची सोयनवीन 'ई- बस' दाखल होणार असल्याने या बसच्या माध्यमातून दैनंदिन प्रवास करणाऱ्या सुमारे ५० हजार प्रवाशांची सोय होणार आहे. या सर्व बस निगडी आगारातून धावणार आहेत. शिवाय निगडी आगारात नव्याने ५ 'डीसी चार्जर' बसविले जाणार आहेत. यामुळे बस चार्जिंगच्या वेळेत मोठी बचत होणार आहे. अवघ्या चाळीस ते पन्नास मिनिटांत बस पूर्ण क्षमतेने चार्ज होईल..सध्या या आगारात 'एसी चार्जर' आहेत. त्यामुळे एक बस चार्ज होण्यासाठी किमान तीन तासांचा कालावधी लागतो.'डीसी चार्जर'मुळे बसचे चार्जिंग वेगाने व पूर्ण क्षमतेने होईल, परिणामी चार्जिंग बस बंद पडण्याचे प्रमाण कमी होईल. याचा सर्वाधिक फायदा प्रवाशांना होणार आहे..चार ते पाच दिवसांत २५ नवीन 'ई- बस' दाखल होत आहेत, तर आणखी २५ बस या महिन्याच्या अखेरपर्यंत दाखल होण्याची आशा आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या बसचे लोकार्पण करण्याचा मानस आहे.- पंकज देवरे, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, 'पीएमपी'.