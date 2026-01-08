पुणे

Electric Bus : पन्नास नवीन ‘ई- बस’ महिनाअखेरीस सेवेत; मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते होणार लोकार्पण

जानेवारीच्या अखेरीस ‘पीएमपी’च्या ताफ्यात ५० नवीन ‘ई-बस’ दाखल होणार.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - जानेवारीच्या अखेरीस ‘पीएमपी’च्या ताफ्यात ५० नवीन ‘ई-बस’ दाखल होत आहेत. ‘ओलेक्ट्रा’ कंपनीच्या या बस असून, बसची तपासणी करण्यासाठी ‘पीएमपी’चे पथक हैदराबाद येथील कंपनीच्या कारखान्यात दाखल झाले आहे.

