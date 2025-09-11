पुणे

PMPML Electric Buses: निकृष्ट बॅटरीमुळे ५५ कोटी दंड; पीएमपीचा ओलेक्ट्रा कंपनीला दणका, ई-बसचे ब्रेकडाउनही वाढले

Electric Bus Breakdowns: पीएमपीएमएल प्रशासनाने इलेक्ट्रिक बस निर्मात्या ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक कंपनीवर ५५ कोटी रुपयांचा दंड केला आहे. बसमधील निकृष्ट दर्जाच्या बॅटरींमुळे वारंवार ब्रेकडाउन होत असल्याने हे कारवाई करण्यात आली आहे.
PMPML Electric Buses

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

प्रसाद कानडे

पुणे : पीएमपीएमएल प्रशासनाने इलेक्ट्रिक बस बनवणाऱ्या ‘ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक’ कंपनीला मोठा ‘झटका’ दिला आहे. बसमध्ये निकृष्ट दर्जाच्या बॅटरी वापरल्यामुळे वारंवार बस ब्रेकडाउन होत असून यामुळे पीएमपीचे आर्थिक नुकसान होत असल्याच्या कारणावरून पीएमपी प्रशासनाने ओलेक्ट्रा कंपनीला तब्बल ५५ कोटी रुपयांचा दंड केला आहे.

pune
PMPML
PMPML Bus
Olectra GreenTech penalty
Electric bus breakdowns

