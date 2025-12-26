PMP Route : ‘पीएमपी’चे मार्ग, फेऱ्या वाढणार; मार्गांची पुनर्रचना लवकरच

पुणे - एप्रिल-मे २०२६पर्यंत ‘पीएमपी’च्या ताफ्यात तब्बल अडीच हजार नवीन बस दाखल होणार आहेत. त्यामुळे बस मार्गांची पुनर्रचना, फेऱ्यांच्या संख्येबाबत पीएमपी प्रशासन पुनरावलोकन करत आहे. सध्या ३९४ बस मार्ग आहेत.त्यांचे पुनरावलोकन झाल्यानंतर यात किमान शंभरची वाढ होईल. त्यामुळे प्रवाशांची मोठी सोय होईल. परिणामी पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह ‘पीएमआरडीए’ क्षेत्रात ‘पीएमपी’चा विस्तार अधिक व्यापक होणार आहे..‘पीएमपी’च्या ताफ्यात चार ते पाच महिन्यांत नवीन बस दाखल होणार आहेत. प्रवासी सेवा अधिक मजबूत करण्यासाठी पीएमपी प्रशासन विस्तृतपणे नियोजन करत आहे. मार्गांमध्ये वाढ आणि फेऱ्या वाढविण्यासह बसच्या वेटिंगचे प्रमाण कमी करण्यावरही भर देत आहेत.सध्या बसच्या वेटिंगचे प्रमाण सुमारे २० मिनिटे आहे, ते प्रमाण आठ ते दहा मिनिटांवर आणण्यासाठीही नियोजन सुरू आहे. वेटिंगचे प्रमाण कमी झाल्यास प्रवाशांना मोठा फायदा होईल. परिणामी प्रवासी संख्येत वाढ होईल..शहरासह उपनगरांत सेवेचा विस्तारनव्या बस दाखल झाल्यावर पुणे शहरासह उपनगरांत सेवेचा विस्तार होण्याची शक्यता अधिक आहे. ज्या मार्गावर प्रवासी संख्या अधिक आहे. त्या मार्गावर बसफेऱ्या वाढविल्या जाणार आहेत.तशा मार्गांची यादी तयार केली जात आहे. शिवाय नवीन मार्गासाठी आलेल्या प्रस्तावाचाही विचार पीएमपीएमएल प्रशासनाकडून केला जात आहे..नवीन बस दाखल झाल्यानंतरबस : सुमारे ४,०००प्रवासी (दैनंदिन) : सुमारे १८,००,०००प्रवासी उत्पन्न (दैनंदिन) : सुमारे चार कोटी रुपये.पीएमपीच्या ताफ्यात नवीन अडीच हजार बस दाखल होत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर मार्गांच्या पुनर्रचनेच्या कामाला सुरुवात होत आहे. यात निवडणूक झाल्यावर आणखी गती येईल. पीएमपीची प्रवासी सेवा अधिक व्यापक व सक्षम करण्यावर भर दिला जाणार आहे.- पंकज देवरे, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, पीएमपीएमएल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.