PMRDA News : प्रत्यक्ष स्थळ पाहणीनंतरच विकास परवानगी; अवैध बांधकामे रोखण्यासाठी ‘पीएमआरडीए’चा निर्णय, ‘पेपर मंजुरी’ला पूर्णविराम

PMRDA Mandates Physical Site Inspection for Construction Permits : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांना चाप लावण्यासाठी, बांधकाम मंजुरीसाठी आलेल्या अर्जांची आता सहायक नगररचनाकार (ATP) यांच्यामार्फत प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करूनच मंजुरी दिली जाणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) हद्दीतील बांधकाम परवानग्यांवर आता काटेकोरपणे लक्ष ठेवले जाणार आहे. बांधकाम मंजुरीसाठी अर्ज आलेल्या स्थळांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. यानुसार सहायक नगररचनाकार (एटीपी) प्रत्यक्ष तपासणी करणार आहेत. त्‍यामुळे अनधिकृत बांधकामांना चाप बसेल, अशी अपेक्षा प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.

