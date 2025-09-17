पुणे

PMRDA News : आता नऊ तालुक्यांमध्ये ‘पीएमआरडीए’ची कार्यालये; पन्नासपेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी

Pune Development : पीएमआरडीएच्या नव्या प्रादेशिक आणि तालुकास्तरीय कार्यालयांमुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना पुणे-पिंपरी येथील कार्यालयांवर जाण्याची गरज कमी होणार आहे.
पिंपरी : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांतर्गत (पीएमआरडीए) प्रादेशिक आणि तालुकास्‍तरीय कार्यालयांना मंजुरी मिळाली आहे. आता कर्मचाऱ्यांची नियुक्‍ती सुरू आहे. सुमारे ५० कर्मचाऱ्यांवर विविध कार्यालयांची जबाबदारी देण्यात येणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना पुणे आणि पिंपरी चिंचवड येथील कार्यालयांत यावे लागणार नाही.

