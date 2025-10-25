पुणे

Indrayani Pavana River: इंद्रायणी-पवना नदीसुधारसाठी पाऊल; ‘पीएमआरडीए’कडून लवकरच निविदा प्रक्रिया

PMRDA Project: पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) हाती घेतलेल्या इंद्रायणी आणि पवना नदीसुधार योजनेच्या कामासाठी लवकरच निविदा प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. त्यामुळे हे दोन्ही प्रकल्प मार्गी लागण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल पुढे पडले आहे.
Indrayani Pavana River

Indrayani Pavana River

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) हाती घेतलेल्या इंद्रायणी आणि पवना नदीसुधार योजनेच्या कामासाठी लवकरच निविदा प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. त्यामुळे हे दोन्ही प्रकल्प मार्गी लागण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल पुढे पडले आहे.

Loading content, please wait...
PMRDA
Project
Indrayani River
River

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com