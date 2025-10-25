Indrayani Pavana River: इंद्रायणी-पवना नदीसुधारसाठी पाऊल; ‘पीएमआरडीए’कडून लवकरच निविदा प्रक्रिया

पुणे : पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) हाती घेतलेल्या इंद्रायणी आणि पवना नदीसुधार योजनेच्या कामासाठी लवकरच निविदा प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. त्यामुळे हे दोन्ही प्रकल्प मार्गी लागण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल पुढे पडले आहे..नदीसुधार योजनेबरोबरच दुसरीकडे १२० गावांत सांडपाणी वाहिन्यांचे जाळे आणि प्रक्रिया केंद्र उभारणे अशी दोन्ही कामे प्राधिकरणाकडून हाती घेतली जाणार आहेत. त्यामुळे नवीन वर्षात दोन्ही प्रकल्पांची कामे सुरू होणार आहेत..Pune News: पुण्यात वेगवेगळ्या घरफोड्यांत ४२ लाखांचा ऐवज लंपास.नदीसुधार योजनेंतर्गत ‘पीएमआरडीए’ने हद्दीतील सुमारे ८७ किलोमीटर लांबीची इंद्रायणी, तर ३५ किलोमीटर लांबीचा पवना नदीसुधार प्रकल्प हाती घेतला आहे. सुमारे ८९० कोटी रुपये खर्च या प्रकल्पासाठी अपेक्षित आहे. प्राधिकरणाकडून इंद्रायणी नदी प्रकल्पाचा सर्वंकष विकास आराखडा यापूर्वीच तयार करून राज्य सरकारमार्फत केंद्र सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविला आहे..केंद्र सरकारकडून त्यास तत्त्वतः मान्यता मिळाली आहे, तर पवना नदी प्रकल्पाचा प्रस्ताव मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात आहे. काम सुरू करण्यातील विलंब टाळण्यासाठी ‘पीएमआरडीए’ने सल्लागारामार्फत आराखड्याची तपासणी करून घेतल्याने निविदा राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. लवकरच दोन्ही प्रकल्पांच्या कामांच्या निविदा काढून काम हाती घेतले जाणार आहे. प्रामुख्याने नदीचे प्रदूषण रोखणे हा त्यामागील हेतू आहे, असे ‘पीएमआरडीए’चे आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी सांगितले..ते म्हणाले, ‘‘नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी प्राधिकरणाच्या हद्दीतील २३१ गावांमध्ये सांडपाणी वाहिन्यांचे जाळे निर्माण करणे आणि त्या पाण्यावर प्रक्रिया करणारे केंद्र उभारणे या योजनेचा आराखडादेखील तयार आहे. पहिल्या टप्प्यातील १२० गावांत या आराखड्यानुसार कामे करण्यात येणार असून त्यासाठी तीनशे कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. तर इंद्रायणी आणि पवना नदीसुधार योजनेसाठी दिवाळीनंतर निविदा प्रक्रिया सुरू करून कामास सुरुवात करण्यात येणार आहे. त्यामुळे एकावेळी ही दोन्ही कामे सुरू करण्याचा निर्णय प्राधिकरणाने घेतला आहे..इंद्रायणी नदीसुधार दृष्टिक्षेपातनदीची एकूण लांबी १०५ किलोमीटर‘पीएमआरडीए’ हद्दीतील लांबी ८७.५० किलोमीटरपिंपरी चिंचवड महापालिकेतील नदीची हद्द १८ किलोमीटरप्रकल्पाची एकूण किंमत ६७१ कोटीनदीचा उगम ः कुरवंडे गाव नागफणी (मावळ तालुका)संगम ः तुळापूर, हवेली तालुका, भीम नदी येथेप्रकल्पाचे उद्दिष्ट ः नदी प्रदूषण नियंत्रणप्रकल्पात येणारी एकूण गावे ४८ (नदीच्या दोन्ही तीरावरील)लोणावळा, तळेगाव दाभाडे आणि आळंदी (तीन नगर परिषदांचा समावेश)वडगाव आणि देहू (नगर पंचायत समावेश)देहू कटक मंडळपंधरा हजार लोकसंख्येपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेली गावे - कुसगाव खडा काळे व इंदोरीत्यापेक्षा कमी लोकसंख्या असलेली गावे - ३९बांधण्यात येणाऱ्या एकूण ‘एसटीपी’ची संख्या ३९.पवना नदीसुधार प्रकल्प दृष्टिक्षेपातनदीची एकूण लांबी ६० किलोमीटरप्राधिकरणाच्या हद्दीतील लांबी ३५ किलोमीटर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीतील लांबी २५ किलोमीटरप्रकल्पाची एकूण किंमत २१८ कोटीनदीचा उगम कोळेचाफेसर (ता. मावळ)प्रकल्पाचे उद्दिष्ट ः नदी प्रदूषण नियंत्रणप्रकल्पात येणारी एकूण गावे ः ५४ (नदीच्या दोन्ही तीरावरील)दोन्ही तीरावर उभारण्यात येणाऱ्या ‘एसटीपी’ची संख्या- १५त्यापैकी डाव्या तीरावर ः ७ ‘एसटीपी’उजव्या तीरावर ः ८ एसटीपी.Premium|Indian defence self reliance: भारतीय संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेची क्रांती; शस्त्रास्त्र निर्यातीत भारताची झेप!.प्रकल्पाची सद्यःस्थितीपवना नदीसुधार प्रकल्पाचा ‘डीपीआर’ तयार करण्यात आला आहे. तो ४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी राज्य सरकारच्या पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव यांच्याकडे सादर करण्यात आला आहे. प्रकल्पासाठी एकूण २१८ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. राज्याच्या पर्यावरण विभागाकडून केंद्र सरकारच्या ‘एनआरसीडी’कडे अंतिम मान्यतेसाठी लवकरच सादर करण्यात येणार येईल. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडून ६० टक्के, तर राज्य सरकारकडून ४० निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.