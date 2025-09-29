पुणे

PMRDA Online Services : पीएमआरडीएच्या १९ सेवा ऑनलाइन; पुणेकरांना घरबसल्या मिळणार सुविधा

Digital Governance : पीएमआरडीएने २९ सेवांपैकी १९ सेवा ऑनलाईन केल्या, नागरिकांना घरबसल्या सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.
PMRDA Online Services

PMRDA Online Services

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमानुसार पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) २९ सेवांपैकी १९ सेवा ऑनलाइन देण्यास सुरुवात केली आहे. नागरिकांना आता या सेवा घरबसल्या मिळणार आहेत.

Loading content, please wait...
pune
online
PMRDA
Development
PMRDA land return

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com