PMRDA Online Services : पीएमआरडीएच्या १९ सेवा ऑनलाइन; पुणेकरांना घरबसल्या मिळणार सुविधा

पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमानुसार पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) २९ सेवांपैकी १९ सेवा ऑनलाइन देण्यास सुरुवात केली आहे. नागरिकांना आता या सेवा घरबसल्या मिळणार आहेत. .येत्या काही दिवसांत उर्वरित सेवा देखील ऑनलाइन करण्यात येणार असून त्यांची प्रकिया सुरू करण्यात आली असल्याचे प्राधिकरणाकडून सांगण्यात आले. प्राधिकरणाने सुरू केलेल्या या ऑनलाइन सेवांची माहिती अर्जदारांनी आपल्या ऑनलाइन अर्जात नमूद केलेल्या मोबाईल क्रमांकावर कळविणार आहे..Pune News : कमला नेहरू रुग्णालयात खाटा वाढल्या, पण मनुष्यबळ आणि सुविधांचा अभाव.या सेवा ऑनलाइन मिळणारबांधकाम विकास परवानगी विभाग : इमारत बांधकाम परवानगी, जोते मोजणी प्रमाणपत्र, भोगवटा प्रमाणपत्र, झोन दाखला, भाग नकाशा अथवा नकाशा देणे, सुधारित बांधकाम परवानगी, तात्पुरते रेखांकन परवानगी, सुधारित तात्पुरते रेखांकन, अंतिम रेखांकन परवानगी, नूतनीकरण परवानगी, भागश: भोगवटा प्रमाणपत्र, साइट एलेवेशन प्रमाणपत्र ऑनलाइन देण्यात येणार आहे.विविध परवाने : अभियंता परवाना, स्ट्रक्चरल इंजिनिअर परवाना, सुपरवायझर परवाना, नगर रचनाकार परवाना, आकाशचिन्ह परवाना, आकाशचिन्ह नियमितीकरण परवाना, विकासाची उद्दिष्टे प्रमाणपत्राची (आयओडी) सेवा मात्र ऑफलाइन देण्यात येणार आहे.a.जमीन व मालमत्ता विभाग : भूखंडाचे वाटप, गृहयोजनेतील सदनिकांचे हस्तांतर करणे, वाटप भूखंडावर अथवा गृहयोजनेतील सदनिकांवर वारसानोंद करणे, वाटप भूखंडावरील गृहयोजनेतील सदनिकांवर कर्जासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र. मात्र प्राधिकरण मालकीच्या मोकळ्या जागा तात्पुरत्या स्वरूपात भाडेतत्त्वावर देणे, भाडेपट्ट्यानंतर भूखंडाचा ताबा देणे आणि वाटप भूखंडाची फेरमोजणी करून देणे या सेवा ऑफलाइन असणार आहे.अग्निशामक विभाग : प्राथमिक अग्निशामक ना-हरकत दाखला अदा करणे, अंतिम अग्निशामक ना-हरकत दाखला अदा करणे, पर्यावरण मंजुरी प्रमाणपत्र, अग्निशामक बंदोबस्त या सेवा ऑनलाइन आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.