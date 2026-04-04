Pimpri Housing Scheme : पुण्यात स्वतःच्या घराचं स्वप्न होणार साकार! PMRDA चा 674 गावांसाठी मोठा 'ॲक्शन प्लॅन' तयार, काय आहे योजना?

पिंपरी : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीतील ६७४ गावांमधील 'पंतप्रधान आवास योजने'ला गती देण्यासाठी पीएमआरडीएने विशेष 'ॲक्शन प्लॅन' तयार (PMRDA PMAY Housing Scheme Pimpri) केला आहे. केवळ अर्ज मागवून न थांबता, पात्र लाभार्थ्यांना या योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा कार्यान्वित करण्याच्या सूचना महानगर आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत. .अभियांत्रिकी विभागाच्या आढावा बैठकीत डॉ. अभिजित चौधरी यांनी या सूचना दिल्या. या वेळी प्रकल्पातील तांत्रिक अडथळे दूर करण्यासाठी आणि अंमलबजावणीला वेग देण्यासाठी 'शहरस्तरीय तांत्रिक कक्ष' स्थापन करण्यात येणार आहे. या कक्षासाठी आवश्यक असलेल्या तज्ज्ञांची पदे तातडीने भरण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या..'लाभार्थी आधारित बांधकाम' आणि 'भागीदारीतून परवडणारी घरे' या दोन प्रमुख घटकांसाठी अनुभवी व तज्ज्ञ संस्थांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. परवडणाऱ्या घरांसाठी जमिनीची उपलब्धता हा मोठा अडथळा ठरतो..Mayor Manjusha Nagpure : पुणे महापालिका ॲक्शन मोडमध्ये! शहर तुंबल्यानंतर महापौरांनी प्रशासनाला घेतले फैलावर, 'या' 227 ठिकाणांसाठी नवा प्लॅन.यावर उपाय म्हणून पीएमआरडीए हद्दीतील नऊ तालुक्यांमध्ये मोक्याच्या शासकीय जागांचा शोध घेण्याची मोहीम राबवली जाणार आहे. या जागांवर 'एएचपी' घटकांतर्गत गृहप्रकल्प उभारण्याच्या शक्यतेची पडताळणी केली जाईल. शक्यतो प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात किमान एक तरी प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले..गावठाणांमधील प्रस्तावांना बळ 'पंतप्रधान आवास योजना-२' अंतर्गत गावठाण भागातील प्रस्तावांनाही मंजुरी देण्याबाबत प्राधिकरणाकडून विचार सुरू आहे. या धोरणात्मक निर्णयामुळे प्रलंबित प्रस्तावांना गती मिळणार असून, सर्वसामान्यांचे घराचे स्वप्न साकार होण्यास मदत होईल, असा दावाही प्राधिकरणाकडून करण्यात आला.