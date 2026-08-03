Pune News: पुणेकरांनो, अजून किती वाट पाहणार? PMRDA चे ३,९०६ कोटींचे प्रकल्प अजूनही रखडले, घोषणा फक्त कागदावरच..

पिंपरी : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे (पीएमआरडीए) तीन हजार ९०६ हजार कोटींहून अधिक निधीचे सहा प्रकल्प अजूनही कागदावरच आहेत. यासाठी वर्षभरापूर्वी कार्यवाही अपेक्षित असताना भूसंपादन, निविदा प्रक्रिया आणि अंतिम अहवाल अशा कारणांमुळे यातील एकही प्रकल्प पुढे सरकलेला नाही. त्यामुळे वाहतूक कोंडी सोडविण्यासह अनेक प्रश्नांचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. .Leopard Attack: श्वानाच्या धाडसाने बिबट्याला पळवले! पुरंदरात कालवडीवरचा हल्ला फसला, मध्यरात्री रंगला थरार...जिल्ह्यातील वाहतूक कोंडीतून सुटका देणारा सर्वाधिक महत्त्वाचा अंतर्गत (इनर) रिंगरोड प्रकल्प अडकला आहे. पहिला टप्पा म्हणजे सोळू ते वडगाव शिंदे या ४.७० किलोमीटर मार्गाला अडथळे येत आहेत. जमिनीचे अधिग्रहण, वनविभागाच्या जागेचा प्रस्ताव यामुळे अडचणी वाढत आहेत. तालुक्यांतर्गत १७ ठिकाणी ‘जंक्शन’ सुधारणा करण्यात येणार होत्या. मात्र, यासाठी विस्तृत अहवाल पूर्ण झालेला नाही. इंद्रायणी, पवना आणि मुळा, मुठा या नद्यांचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी, तसेच परिसर विकासाच्या दृष्टीने प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. यावर अनेकदा बैठका, चर्चा झाल्या. मात्र, निविदा प्रक्रिया राबवण्यासाठी बराच काळ गेल्याने हा प्रकल्प प्रलंबित राहिल्याची स्थिती आहे..काही प्रकल्प गुंडाळले‘पीएमआरडीए’अंतर्गत काही प्रकल्प हे वेळेत पूर्ण न झाल्याने गुंडाळण्यात आले आहेत. त्यापैकी ‘मल्टी मॉडल हब’ हा प्रकल्प रद्द करण्यात आला. तर, अंतर्गत रिंगरोडलगतच्या पाच गावांमध्ये सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करण्यासाठी ३७० कोटींचा प्रकल्प प्रस्तावित होता. तसेच, १५ नगररचना योजनादेखील वेळेत पूर्ण न झाल्याने रद्द करण्याची वेळ आली..काही प्रकल्पांना नव्याने मान्यता घ्यावी लागणार आहे. स्काय वॉकसंदर्भात पायाभूत सुविधांची कामे सुरू होतील. नदी सुधार प्रकल्पांतर्गत कामांचे सप्टेंबरअखेरपर्यंत कार्यादेश काढण्यात येतील. इतर सर्व प्रकल्पांचा सविस्तर आढावा घेतला आहे. येत्या सहा महिन्यांत या सर्वच प्रकल्पांना गती मिळेल. ते वेळेत पूर्ण होण्यासाठी निश्चित प्रयत्न असतील.- डॉ. अभिजित चौधरी, आयुक्त, पीएमआरडीए.Koyna Dam: कोयनेच्या पाण्याचा मुंबईकडे प्रवास? सर्व्हेने पुन्हा रंगली चर्चा; हजारो कोटींचा खर्च, कोकणात चिंतेचे वातावरण.पर्यटनस्थळांची सुधारणा रखडलीलोणावळ्यातील टायगर आणि लायन्स पॉइंट येथील ग्लास स्कायवॉक, ११ अग्निशमन केंद्र आणि मलनि:स्सारण कामे, गडकिल्ल्यांना जोडणाऱ्या रस्त्यांची कामेदेखील झालेली नाहीत.रखडलेले प्रमुख प्रकल्प (रुपयांत)११४ कोटी, प्रादेशिक आणि पर्यटन सुधारणा प्रकल्प१५० कोटी विविध ११ ठिकाणी अग्निशमन केंद्र४५ कोटी जंक्शन सुधारणा९०९ कोटी पुणे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन व कन्व्हेन्शन सेंटर सुधारणा प्रकल्प८२२ कोटी ग्लास स्कायवॉक लोणावळा१,८६६ कोटी विविध ११ ठिकाणी अग्निशमन केंद्रे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.