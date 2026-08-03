पुणे

Pune News: पुणेकरांनो, अजून किती वाट पाहणार? PMRDA चे ३,९०६ कोटींचे प्रकल्प अजूनही रखडले, घोषणा फक्त कागदावरच..

PMRDA Rs 3906 Crore Projects in Pune Still Await Execution: पीएमआरडीएचे इनर रिंगरोड, नदी सुधारणा, पर्यटन व अग्निशमन केंद्रांसह ३,९०६ कोटींचे सहा महत्त्वाचे प्रकल्प भूसंपादन, निविदा व अहवाल प्रक्रियेत अडकले; वाहतूक कोंडी, प्रदूषण व विकास आराखडे कागदावरच
PMRDA Infrastructure Projects in Pune Delayed Rs 3906 Crore Development Works Yet to Begin Due to Land and Tender Issues

PMRDA Infrastructure Projects in Pune Delayed Rs 3906 Crore Development Works Yet to Begin Due to Land and Tender Issues

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पिंपरी : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे (पीएमआरडीए) तीन हजार ९०६ हजार कोटींहून अधिक निधीचे सहा प्रकल्प अजूनही कागदावरच आहेत. यासाठी वर्षभरापूर्वी कार्यवाही अपेक्षित असताना भूसंपादन, निविदा प्रक्रिया आणि अंतिम अहवाल अशा कारणांमुळे यातील एकही प्रकल्प पुढे सरकलेला नाही. त्यामुळे वाहतूक कोंडी सोडविण्यासह अनेक प्रश्नांचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे.

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