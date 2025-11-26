पुणे

Navale Bridge Accidents : नवले पुलाला रिंगरोडचा तोडगा, जिल्हाधिकारी डुडी; जांभूळवाडी ते गहुंजे रस्त्याचा पर्याय

PMRDA Ring Road 40 KM Route : नवले पुलावरील अपघात रोखण्यासाठी जड वाहनांची वाहतूक वळवण्यासाठी पीएमआरडीएच्या जांभूळवाडी-गहुंजे रिंगरोडच्या पर्यायावर जिल्हा प्रशासनाचे एकमत झाले असून, लवकरच कामाचे नियोजन केले जाईल.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : नवले पुलावर होणारे अपघात रोखण्याबरोबरच जड वाहनांची वाहतूक वळविण्यासाठी ‘एमएसआरडीसी’ आणि ‘पीएमआरडीए’ यांच्या रिगरोडच्या पर्यायांची जिल्हा प्रशासनाने पाहणी केली. त्यात ‘पीएमआरडीए’च्या रिंगरोडचा पर्याय पुढे आला आहे.

accident
PMRDA
accident death
accident case
PMRDA land return

