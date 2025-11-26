Navale Bridge Accidents : नवले पुलाला रिंगरोडचा तोडगा, जिल्हाधिकारी डुडी; जांभूळवाडी ते गहुंजे रस्त्याचा पर्याय

पुणे : नवले पुलावर होणारे अपघात रोखण्याबरोबरच जड वाहनांची वाहतूक वळविण्यासाठी ‘एमएसआरडीसी’ आणि ‘पीएमआरडीए’ यांच्या रिगरोडच्या पर्यायांची जिल्हा प्रशासनाने पाहणी केली. त्यात ‘पीएमआरडीए’च्या रिंगरोडचा पर्याय पुढे आला आहे. .जांभूळवाडी येथून थेट पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावरील गहुंजे स्टेडियमदरम्यान रस्त्यांचे काम केल्यास नवले पुलाला पर्याय निघू शकतो, यावर प्रशासनाचे एकमत झाले आहे. त्यावर दोन दिवसांत बैठक घेऊन काम सुरू करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्यात येईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी मंगळवारी दिली..नवले पुलाजवळ दहा दिवसांपूर्वी झालेल्या भीषण अपघातात आठ जणांना जीव गमवावा लागला. त्यामुळे खडबडून जागे झालेल्या सरकारच्या विविध विभागांकडून तातडीने उपयोजना करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. त्यावर जिल्हा प्रशासनाने रिंगरोडचा पर्याय पुढे आणला आहे. त्या दृष्टीने प्रशासनाने तयारी सुरू केली आहे. पुणे जिल्ह्यात पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) अंतर्गत वर्तुळाकार महामार्ग (इनर रिंगरोड), तर एमएसआरडीसीकडून बाह्य वर्तुळाकार महामार्गाचे (आउटर रिंगरोड) काम हाती घेण्यात आले आहे. .Nagpur Crime: लायटर न दिल्याने चाकूने हल्ला, युवकाचा मृत्यू.नवले पुलाच्या परिसरातून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचा (एमएसआरसीडी) रिंगरोड जातो. परंतु, तो भूमिगत असल्यामुळे ते काम होण्यास विलंब होऊ शकतो. या उलट ‘पीएमआरडीए’चा रिंगरोड जांभूळवाडीमधून थेट गहुंजे स्टेडियमजवळ निघतो. सुमारे ४० किलोमीटर लांबीचा हा रिंगरोड आहे. त्या रस्त्याचे काम गतीने मार्गी लागू शकते. त्यामुळे या पर्यायावर जिल्हा प्रशासनाने भर दिला आहे..‘कामाला प्राधान्य देण्याचा निर्णय’जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी म्हणाले, ‘‘पीएमआरडीएचा रिंगरोड ज्या गावांतून जाणार आहे, त्या गावांतील सर्व जमिनींची मोजणी पूर्ण झाली आहे. तीन गावांतील भूसंपादनाचे दरदेखील निश्चित झाले आहेत. उर्वरित गावांतील दर निश्चितीचे काम एक महिन्यात पूर्ण होईल. त्यासाठी या आठवड्यात बैठक बोलविली आहे. त्यामुळे रिंगरोडचे काम गतीने मार्गी लागू शकते. या कामाला प्राधान्य देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.