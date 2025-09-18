पुणे

PMRDA Update : नागरी सुविधा न दिल्यास बांधकाम प्रकल्प थांबणार; पीएमआरडीएचा खासगी विकसकांना इशारा

Pune News : नागरी सुविधा न देणाऱ्या गृहप्रकल्पांवर PMRDA कडून कारवाईचा इशारा; तक्रारी गंभीरपणे घेत कडक निरीक्षण सुरू.
पिंपरी : करारातील नियमांनुसार बांधकाम व्यावसायिक (विकसक) सदनिकाधारकांना अपेक्षित नागरी सुविधा देत नसल्याच्‍या तक्रारी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (पीएमआरडीए) दाखल होत आहेत. त्यामुळे अशा बांधकाम प्रकल्पांची पाहणी करून तथ्य आढळल्यास प्रकल्प थांबविण्यात येतील, असा इशारा आयुक्‍त डॉ. योगेश म्‍हसे यांनी दिला आहे.

