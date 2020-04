Video : मुलीच्या आठवणीने एका महिला पोलीसाने केली कविता

अर्चना शेलूकर या महिला पोलीस शिपाई गेल्या दहा वर्षांपासून पोलीस खात्यात नोकरी करत आहेत. सध्या त्या चिखली पोलीस स्टेशन येथे कार्यरत असून त्यांना कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पेट्रोलिंग साठी फिक्स पॉईंट दिले आहेत. त्यांना रोज बारा तास ड्युटी करावी लागते. त्यांना दोन लहान मुले आहेत. एक मुलगी पाच वर्षांची तर दुसरा मुलगा तेरा वर्षांचा आहे. पुण्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा कोरोना या संसर्गामुळे शाळेला लॉक डाउनच्या काळात सुट्टी लागताच दोन्ही मुलांना त्यांनी त्यांच्या बहिणीकडे माढा येथे पाठवून दिले. त्याला आता एक महिना उलटून गेला आहे. रोज मुलगी फोन करून विचारते मम्मी तू कधी येणार आहे, तुझी खूप आठवण येत आहे. त्यांनाही त्यांच्या मुलीची आठवण येत आहे. शेवटी ड्युटी फर्स्ट असे ते म्हणतात. सर्वांनी काळजी घ्या, घराबाहेर विनाकारण पडू नका व आपल्या कुटुंबाला जपा असे ते म्हणतात. हा काळ खूप भयंकर आहे. लोकं विनाकारण बाहेर फिरतात, त्यांना याचे कुठलेच गांभीर्य नाहीये. आम्ही तुमच्या काळजीपोटी बाहेर आहोत. स्वतःची व आपल्या कुटुंबाची काळजी घ्या. आपल्या मुलीसाठी व लोकांच्या काळजीपोटी त्यांनी केलेली ही कविता खास त्यांच्याच आवाजातून सकाळच्या वाचकांसाठी हा व्हिडीओ.

Web Title: A poem by a female police officer in memory of a girl