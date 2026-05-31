विषारी दारुकांडातील मृतांच्या कुटुंबियांना सरकारकडून ५ लाखांची मदत, महापालिकेत नोकरीबाबत सकारात्मक निर्णय घेणार

पुण्यातील विषारी दारु प्रकरणात आतापर्यंत २३ पेक्षा जास्त जणांचा मृत्यू झाल्याचं समोर आलं आहे. या प्रकरणामुळे राज्यात खळबळ उडाली आहे. राज्य सरकारकडून या प्रकरणात मृत्यू झालेल्यांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी पाच लाख रुपायंची मदत जाहीर करण्यात आलीय. तर पिंपरी चिंचवड महापालिकेनंही प्रत्येकी १ लाख रुपयांची मदत जाहीर केलीय. मंत्री गिरीश महाजन यांनी रविवारी या प्रकरणातील पीडितांच्या कुटुंबियांची भेट घेतली. यावेळी गिरीश महाजन यांनी या प्रकरणातील दोषींवर कठोरात कठोर कारवाई केली जाईल असंही सांगितलं. Government Offers Relief to Families Hit by Hooch Tragedy.मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितलं की, राज्य सरकारकडून विषारी दारू प्रकरणात मृत्यू झालेल्यांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी ५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत केली जाणार आहे. तर पिंपरी चिंचवड महापालिका फुगेवाडीतील पीडितांच्या कुटुंबियांनी प्रत्येकी १ लाख रुपये देणार आहे. विषारी दारुमुळे मृत्यू झालेल्या पीडितांच्या कुटुंबातील एकाला महापालिकेत नोकरी देण्याची मागणीही होतेय. त्याबाबत बोलताना मंत्री महाजन म्णाले की, पीडित कुटुंबातील एका सदस्याला महापालिकेत नोकरी देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल..मुलीला वाचवायला ५ जणांनी नदीत उड्या मारल्या, पाचही जण बुडाले, मुलगी वाचली.सखोल चौकशीनंतर कठोर कारवाई करू : गिरीश महाजनपिंपरी : दापोडी व फुगेवाडीतील विषारी दारू प्रकरणाची दखल घेत आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी शनिवारी मृतांच्या नातेवाइकांची भेट घेतली. त्यांनी नातेवाइकांच्या भावना व अडचणी जाणून घेतल्या. तसेच या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी ग्वाही दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील या प्रकरणाची गांभीयनि दखल घेत संबंधित यंत्रणांना आवश्यक निर्देश दिले असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली..'सीआयडी'ची पाच पथकेराज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीआयडी) विषारी दारू प्रकरणाचा सखोल तपास करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी पाच पथके तयार केली आहेत. पुणे व पिंपरी-चिंचवडमध्ये विषारी दारू प्रकरणाची घटना उघडकीस आल्यानंतर राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, पुणे व पिंपरी-चिंचवड पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास करण्यास सुरुवात केली होती. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी योगेश वानखेडे याच्यासह १० जणांना अटक केली होती. दरम्यान, शुक्रवारी या प्रकरणातील मृतांची संख्या वाढली. त्यामुळे राज्य सरकारने या प्रकरणाच्या तपासाची सूत्रे सीआयडीकडे सोपविली आहेत..या प्रकरणाच्या तपासाला अधिक गली यावी, सखोल चौकशी व्हावी, यासाठी 'सीआयडी' चे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक सुनील रामानंद यांच्या मार्गदर्शनाखाली पाच पथके तयार केली आहेत. या पथकांची जबाबदारी वरिष्ठ महिला पोलिस अधिकाऱ्याकडे दिली आहे. या पथकांनी शनिवारी हडपसर, फुगेवाडी, शिवाजीनगरमधील वडारवाडी, हडपसरमधील पांढरेमळा परिसरातील गावठी दारू अड्ड्यांची पाहणी केली, स्थानिक रहिवाशांसह पुगे व पिंपरी-चिंचवड पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यांची व राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने केलेल्या कारवाईची माहिती घेतली आहे, अशो माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.