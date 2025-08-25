पुणे

Pune Crime : विनापरवाना फ्रेशर्स पार्टीचे आयोजन; ‘किकी’ पबवर गुन्हा

विनापरवाना ‘फ्रेशर्स पार्टी’ आयोजित केल्याप्रकरणी बंडगार्डन पोलिसांनी राजाबहादूर मिल परिसरातील ‘किकी’ पबवर गुन्हा दाखल केला.
पुणे - महाविद्यालयीन तरुण- तरुणींसाठी २३ ऑगस्ट रोजी विनापरवाना ‘फ्रेशर्स पार्टी’ आयोजित केल्याप्रकरणी बंडगार्डन पोलिसांनी राजाबहादूर मिल परिसरातील ‘किकी’ पबवर गुन्हा दाखल केला.

