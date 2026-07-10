पुणे

Junnar News : पाण्यात बुडून मृत्यू झालेल्या नागरिकाचा मृतदेह शोधण्यात पोलिस प्रशासन व रेस्क्यू पथकाला आले यश

माणिकडोह धरणात मासेमारी करण्यासाठी गेल्यानंतर पाण्यात बुडून मृत्यू झालेल्या नागरिकाचा मृतदेह शोधण्यात पोलिस प्रशासन व रेस्क्यू पथकाला यश आले.
Police and Rescue Team Recover Body of Citizen Who Drowned in Water

Police and Rescue Team Recover Body of Citizen Who Drowned in Water

sakal

मिननाथ पानसरे
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जुन्नर - जुन्नर तालुक्यातील माणिकडोह धरणात मासेमारी करण्यासाठी गेल्यानंतर पाण्यात बुडून मृत्यू झालेल्या नागरिकाचा मृतदेह शोधण्यात पोलिस प्रशासन व रेस्क्यू पथकाला यश आले. गुरुवार ता. 9 रोजी सायंकाळी माणिकडोह धरणात काळू कृष्णा सांगडे (वय-59 वर्षे) रा. हडसर, ता. जुन्नर हे त्यांचे सहकारी युवराज मारुती सांगडे यांच्यासोबत मासेमारी करण्यासाठी गेले होते.

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