पुणे

Pune Crime : कुख्यात गुंड नीलेश घायवळचा पासपोर्ट रद्द करणार - पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार

कुख्यात गुंड नीलेश घायवळने त्याच्या आडनावात ‘घायवळ’ ऐवजी ‘गायवळ’ असा बदल करीत पोलिस आणि पासपोर्ट विभागाला चकवा देऊन तो स्वित्झर्लंडला पसार झाला.
police commissioner amitesh kumar, gangstar nilesh ghaywal

police commissioner amitesh kumar, gangstar nilesh ghaywal

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - कुख्यात गुंड नीलेश घायवळने त्याच्या आडनावात ‘घायवळ’ ऐवजी ‘गायवळ’ असा बदल करीत पोलिस आणि पासपोर्ट विभागाला चकवा देऊन तो स्वित्झर्लंडला पसार झाला. त्याने पासपोर्ट कार्यालयात त्याच्यावर कोणताही गुन्हा दाखल नसल्याचे खोटे शपथपत्र दिल्याचे तपासात समोर आले आहे. त्यामुळे पुणे पोलिसांनी आता त्याचा पासपोर्ट रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

pune
crime
passport
Police Commissioner Amitesh Kumar

