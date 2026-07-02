पुणे

Pune Crime : ‘एपीआय’ला मारहाण केल्याप्रकरणी पोलिस हवालदार निलंबित

सहाय्यक पोलिस निरीक्षकाला (एपीआय) पोलिस ठाण्याच्या आवारातच मारहाण केल्याप्रकरणी चतुःश्रृंगी पोलिस ठाण्यातील हवालदार विवेक रमेश बसनगार यांना शासकीय सेवेतून निलंबित करण्यात आले.
police officer suspended

police officer suspended

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - सहाय्यक पोलिस निरीक्षकाला (एपीआय) पोलिस ठाण्याच्या आवारातच मारहाण केल्याप्रकरणी चतुःश्रृंगी पोलिस ठाण्यातील हवालदार विवेक रमेश बसनगार यांना शासकीय सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे. परिमंडळ चारचे पोलिस उपायुक्त चिलुमूला रजनीकांत यांनी ही कारवाई केली.

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