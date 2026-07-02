Pune Crime : ‘एपीआय’ला मारहाण केल्याप्रकरणी पोलिस हवालदार निलंबित

पुणे - सहाय्यक पोलिस निरीक्षकाला (एपीआय) पोलिस ठाण्याच्या आवारातच मारहाण केल्याप्रकरणी चतुःश्रृंगी पोलिस ठाण्यातील हवालदार विवेक रमेश बसनगार यांना शासकीय सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे. परिमंडळ चारचे पोलिस उपायुक्त चिलुमूला रजनीकांत यांनी ही कारवाई केली..प्राप्त माहितीनुसार, हवालदार बसनगार यांनी कर्तव्यावर असताना वरिष्ठ अधिकारी आणि महिला पोलिस कर्मचाऱ्यांशी जातीवाचक, अश्लील आणि अरेरावीची भाषा वापरल्याचा अहवाल १० मार्च रोजी वरिष्ठांकडे सादर करण्यात आला होता. या प्रकरणी त्यांना आधी पाच हजार रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला होता..या कारवाईचा राग मनात धरून बसनगार यांनी २६ जून रोजी खडकी पोलिस ठाण्यातील पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) यांना अर्वाच्च भाषेत बोलून त्याचे मोबाईलवर चित्रीकरण केले. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी तपास पथकातील सहाय्यक निरीक्षकांच्या केबिनमध्ये घुसून ‘माझी स्टेशन डायरी का केली?’ असा जाब विचारत मोबाईलवर व्हिडिओ चित्रीकरण केले. यावेळी त्यांनी अश्लील शिवीगाळ करत सरकारी कामकाजात अडथळा आणल्याची नोंद स्टेशन डायरीत केली..त्यानंतर २९ जून रोजी या हवालदाराने संबंधित सहाय्यक निरीक्षकाला गाठून शिवीगाळ व मारहाण केली. तसेच, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या दालनात जबरदस्तीने घुसून आरडाओरडा करत पोलिस ठाण्याच्या आवारात गोंधळ घातला. याबाबत माहिती मिळताच पोलिस उपायुक्त चिलुमूला रजनीकांत यांनी चतुःशृंगी पोलिस ठाण्यात भेट देऊन चौकशी केली. त्यानंतर पोलिस उपायुक्तांनी हवालदार बसनगार यांच्या निलंबनाचा आदेश दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.