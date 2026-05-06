Pune Crime: लोणी काळभोरमध्ये पोलिसांची धडाकेबाज कारवाई; कोयते व धारदार शस्त्रांसह दोघे अटकेत..

लोणी काळभोर : पोलिसांच्या 'ऑल आऊट कोम्बिंग ऑपरेशन'दरम्यान लोणी काळभोर पोलिसांनी कारवाई करत दोन संशयितांना कोयते व धारदार शस्त्रांसह जेरबंद करण्यात यश मिळवले आहे. सदर कारवाई कदमवाकवस्ती (ता.हवेली) ग्रामपंचायत हद्दीतील घोरपडेवस्ती येथे रात्री ११ ते पहाटे २ वाजण्याच्या दरम्यान केली आहे. .वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेंद्र पन्हाळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार याप्रकरणी गणेश रघुनाथ बनसोडे (वय २१, रा. घोरपडे वस्ती लेन नंबर ७ कदमवाकवस्ती ता. हवेली, जि. पुणे ) व अभिजीत दिलीप खर्चे (वय १८, रा. फ्लॅट नंबर १०२, सैनिक अपार्टमेंट, आष्टापुरे मळा रोड, लोणी काळभोर, ता. हवेली, जि. पुणे) यांना अटक करण्यात आली आहे. याप्रकरणी पोलीस अंमलदार अशोक भागवत गिरी यांनी सरकारच्या वतीने फिर्याद दिली आहे..लोणी काळभोर पोलिसांचे विशेष पथक लोणी काळभोर हद्दीत पेट्रोलिंग करत होते. त्यावेळी घोरपडे वस्ती, कदमवाकवस्ती येथील लेन नंबर ७ मध्ये दोन इसम रिक्षामध्ये बसून हातात कोयते घेऊन संशयास्पद हालचाली करत असल्याची गुप्त माहिती मिळाली. वरिष्ठांच्या आदेशानुसार पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी पोहोचले व सापळा रचला. पोलिसांची चाहूल लागताच त्यांनी पळण्याचा प्रयत्न केला, परंतु पथकाने त्यांना वेढा घालून ताब्यात घेतले..पोलिसांनी बनसोडे आणी खर्चे यांच्या ताब्यातील रिक्षाची झडती घेतली असता दोन लोखंडी कोयते आणि एक धारदार पालघन आढळून आले. बजाज मॅक्सिमा रिक्षा क्रमांक एमएच १२ व्हीबी ८७१३ आणि धारदार शस्त्रे जप्त करण्यात आली आहेत. पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू असून, आरोपींच्या मागील गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची चौकशी केली जात आहे.