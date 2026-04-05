Pune Crime: लोणी काळभोर हद्दीतील अवैध हातभट्टी दारु धंद्यांवर कारवाई, २ लाख ९५ हजार रुपयांचा ऐवज जप्त; तिघांना अटक!

-तुळशीराम घुसाळकरलोणी काळभोर : येथील भरवस्तीत सुरू असलेल्या अवैध हातभट्टी दारु धंद्यांवर कारवाई करुन पोलिसांनी २ लाख ९५ हजार रुपयांचा ऐवज जप्त केला आहे. याप्रकरणी पती पत्नीसह दारू पुरवठा करणारांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..लोणी काळभोर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार याप्रकरणी मुबारक जाफर गड्डे (वय ४८), बानो मुबारक गड्डे (वय ४०, दोघे रा. आलमगीर जामा मज्जीद कब्रस्तान जवळ, पाषाणकर बाग, लोणी काळभोर, ता. हवेली, जि. पुणे) व समीर संजय राठोड (वय २३, रा. शिंदावणे काळेशिवार, कंजारवस्ती, ता. हवेली) यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलीस आयुक्त पुणे शहर यांनी अवैध धंदयांचे समुळ उच्चाटन करणे बाबत दिलेल्या आदेशानुसार लोणी काळभोर पोलीस ठाणे चे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेंद्र पन्हाळे यांनी तपास पथकातील पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांना मार्गदर्शनपर सुचना करुन अवैध धंदयांवर प्रभावी कारवाईची मोहिम राबविली आहे..सदर मोहिमेचे अनुषंगाने शनिवार (४ एप्रिल) रोजी लोणी काळभोर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेंद्र पन्हाळे, तपास पथकाचे पोलीस उपनिरीक्षक दिगंबर सोनटक्कें व त्यांचे पथकाने पोलीस ठाणे हद्दीत घातलेल्या गस्तीदरम्यान त्यांना सकाळी ९/१५ वाजण्याच्या सुमारांस लोणी काळभोर येथील कब्रस्तानचे जवळ असलेले एका घराचे समोर असलेले पत्र्याचे शेड मध्ये गड्डे पती-पत्नी हे एका पांढरे रंगाचे सिन्टेक्सचे ५०० लिटरचे टाकीमध्ये ४५० लिटर गावठी हातभट्टी ची तयार दारु ठेवुन ती वेगवेगळे प्लास्टीकचे कॅनमध्ये भरुण ती इतरत्र विक्री करणेचे उद्देशाने एका चारचाकी आल्टो कार व दोन दुचाकी वर ठेवत असताना मिळुण आले..त्यांना ताब्यात घेऊन त्यांचे ताब्यातील ४५ हजार रुपये किंमतीची ४५० लिटर गावठी हातभट्टीची तयार दारु, १ लाख ५० हजार रुपये किंमतीची अल्टो कार, ५० हजार रुपये किंमतीची टीव्हिएस ज्युपीटर मोपेड व ५० हजार रुपये किंमतीची होंन्डा ॲक्टीव्हा मोपेड असा एकुण २ लाख ९५ हजार रुपये किंमतीचा माल जप्त केला आहे..सदरची गावठी हातभट्टीची दारु त्यांनी समीर राठोड याचेकडुन घेत असलेबाबत तपासात निष्पन्न झालेने त्यालाही शिंदवणे येथे जाऊन ताब्यात घेण्यात आले आहे. त्याबाबत लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम कायदा कलमान्वये गुन्हा दाखल करणेत आला आहे..सदरची कारवाई पोलीस उपआयुक्त परिमंडळ ६ पुणे शहर राजकुमार शिंदे, सहाय्यक पोलीस आयुक्त लोणी काळभोर विभाग अनुराधा उदमले, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेंद्र पन्हाळे, पोलीस निरीक्षक (गुन्हे) स्मिता पाटील यांचे मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक दिगंबर सोनटक्के, पोलीस हवालदार माने, जगदाळे, दडस, पोलीस अंमलदार गिरी, सोनवणे व पोळ यांचे पथकाने केलेली आहे.