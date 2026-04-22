Ranjangaon MIDC : रांजणगाव एमआयडीसीत मनसे कामगार युनियन स्थापनेवरून भाजप-मनसे आमनेसामने

शिरूर : रांजणगाव एमआयडीसीतील बेकार्ट कंपनीसमोर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रणित कामगार युनियनच्या स्थापनेवेळी भाजपच्या काही स्थानिक पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी केल्याने गोंधळ झाला. दरम्यान, मनसेच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनीही घोषणाबाजीने उत्तर दिल्याने काही काळ तणाव पसरला. .बेकार्ट कंपनीत कामगार युनियनच्या स्थापनेसाठी आज मनसेचे प्रदेश सरचिटणीस विजय निकम, मनसे प्रणित कामगार सेनेचे राज्य सचिव राज पारटे, मनसेचे उपजिल्हाध्यक्ष महिबूब सय्यद, मनसे जनहित व विधी आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष ॲड. स्वप्नील माळवे, कामगार नेते सुनील खेडकर आदी आले होते. यावेळी पूर्वी मनसेत काम करणारे पण नूकताच भाजपमध्ये प्रवेश केलेले नाना लांडे व सहकाऱ्यांनी घोषणाबाजी केली. मनसे च्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना या ठिकाणी कामगार युनियन स्थापन करण्याचा नैतिक अधिकार नाही, असा आरोप लांडे यांनी केला. त्याला मनसे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनीही जोरदार प्रत्युत्तर दिले. बेकार्ट कंपनीतील चारशेहून अधिक कामगारांच्या न्याय्य हक्कासाठी आम्ही युनियन ची स्थापना करीत असताना आणि सर्वसामान्य कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी झगडत असताना गोंधळ निर्माण करून वेगळी भूमिका घेणाऱ्यांचा बोलविता धनी वेगळा असल्याची टीका मनसे पदाधिकाऱ्यांनी केली..दरम्यान, दोन्ही बाजूंनी घोषणाबाजी व आरडाओरडा चालू असतानाच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. दोन्ही गटांना शांतता राखण्याचे आवाहन करीत रांजणगाव एमआयडीसी पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणाखाली आणली. कार्यक्रमस्थळी गोंधळ घालणाऱ्या भाजपच्या काही स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना खबरदारीचा उपाय म्हणून ताब्यात घेतले. युनियन स्थापन करण्याच्या मुद्द्यावरून भाजप व मनसेचे गट एकमेकांना भिडले असताना पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप केल्याने तणाव निवळला. मनसे युनियनची स्थापना झाली असून, कामगारांच्या समस्या सोडविण्यासाठी आम्ही अधिक तडफेने काम करू, असे महिबूब सय्यद यांनी सांगितले.