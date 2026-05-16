Lodge Death : ओतूरमधील अमृत लॉजमध्ये ३१ वर्षीय महिला मृत अवस्थेत आढळली

ओतूर : ओतूर ता.जुन्नर गावच्या हद्दीत अहिल्या नगर कल्याण महामार्गावर असलेल्या अमृत लॉजमध्ये शनिवारी सकाळी ३१ वर्षीय एक महिला मृत अवस्थेत आढळून आली असल्याची माहिती सहायक पोलीस निरीक्षक ज्ञानेश्वर बाजगिरे यांनी दिली..स्नेहल/सेजल अमुल शिंदे वय.३१ रा.पारगाव ता.आंबेगाव जि.पुणे असे मयत महिलेचे नाव असून हॉटेल मालकाने याबाबत ओतूर पोलिसांना खबर दिली.याबाबत अधिक माहिती अशी की ओतूर येथील अण्णासाहेब वाघिरे महाविद्यालयाच्या समोर अमृत बिअर बार अँन्ड लॉज मधील एक खोलीत शनिवारी सकाळी ११.३० वाजे दरम्यान एक महिला हॉटेलवाल्याना आढळून आली.त्याबाबत ओतूर पोलिसांना माहिती दिल्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली.संबधित घटनास्थळी पोलिस पथकासह जुन्नरचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी धनंजय पाटील, सहायक पोलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर बाजगिरे पाहणी केली.सदर महिलेचा मृतदेह ओतूर प्राथमिक आरोग्य केंद्रात शवविच्छेदनासाठी पाठविण्यात आला..ओतूर पोलिसांकडून घटनास्थळी मोबाईल फॅारेन्सीक वॅन बोलावण्यात आली आहे. तर प्राथमिक खबर घेवुन सदर घटनेबाबत पंचनामा करून अकस्मात मयत अशी नोंद करण्यात आली आहे.सदर महिलेचा मृत्यू आत्महत्या,खुन की नैसर्गिक हे शवविच्छेदन अहवाला नंतर समोर येईल अशी माहिती डॉ.प्रशांत गोरे यांनी दिली.तरी महाविद्यालयात जवळच असलेल्यांने या लॉजला शासनाकडून परवानगीच कशी दिली गेली याबाबत नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. या लॉजवर ओतूर पोलिसांनी या आधी ही कारवाई केली आहे.सदर घटनेचा पुढील तपास ओतूर पोलिस करत आहे.