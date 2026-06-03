Shirur Firing Case : करडे घाटात झालेल्या अंदाधूंद गोळीबार प्रकरणानंतर अलर्ट झालेल्या पोलिस दलाने नामचीन गुंडांची धरपकड केली सुरू

शिरूर - तालुक्यातील करडे घाटात झालेल्या अंदाधूंद गोळीबार प्रकरणानंतर अलर्ट झालेल्या पोलिस दलाने शहर व परिसरातील अनेक नामचीन गुंडांची धरपकड सुरू केली असून, काल रात्रीपासून अनेकांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. दरम्यान, करडे घाट गोळीबार व खूनप्रकरणी पहाटे सहाजणांना अटक करण्यात आली असली; तरी या हल्ला प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार मात्र अद्याप पोलिसांच्या हाती लागू शकला नाही..सोमवारी (ता. १) सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास करडे घाटात मोटारीला ठोकर देत सहाजणांच्या टोळक्याने अंदाधूंद गोळीबार केला होता. या गोळीबारात विशाल सुनील काळे (वय ३१, रा. ढोरआळी, मुंबई बाजार, शिरूर) याचा मृत्यु झाला होता. या खूनप्रकरणी सनी संजय यादव व विशाल जगन्नाथ पंदी (रा. बकोरी फाटा, वाघोली, पुणे) यांच्यासह सहाजणांविरूद्ध गुन्हा दाखल झाला होता..या गोळीबार व जीवघेण्या हल्ल्याच्या प्रकाराची गंभीर दखल घेत विशेष पोलिस महानिरीक्षक रंजनकुमार शर्मा, जिल्हा पोलिस अधीक्षक संदीपसिंग गिल यांनी घटनास्थळी भेट देत हल्लेखोरांच्या तपासाबाबत कडक सूचना दिल्या होत्या, तर अप्पर पोलिस अधीक्षक शिवकुमार व शिरूरचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी प्रशांत ढोले हे गेले दोन दिवस शिरूर पोलिस ठाण्यातच तळ ठोकून बसले होते..पोलिस निरीक्षक संदेश केंजळे, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक प्रमोद क्षीरसागर, पोलिस उपनिरीक्षक दिलीप पवार, शुभम चव्हाण, गोविंद खटींग यांनी तपासाची चक्रे वेगाने फिरवत हल्लेखोरांची धरपकड सुरू केली. त्यासाठी संशयितांच्या संपर्कात असलेल्या, त्यांच्या टोळीत कार्यरत असलेल्या किंवा त्यांच्याशी आर्थिक, व्यावसायिक संबंध असलेल्या रेकॉर्डवरील गुंडांची आणि भाई, दादांची कसून चौकशी सुरू केली होती. काल रात्रीपासून पन्नासहून अधिक गुंड प्रवृत्तीच्या तरूणांना ताब्यात घेऊन त्यांची कसून चौकशी करण्यात आली होती..याच चौकशीतून पोलिसांच्या हाती महत्वाचे धागेदोरे लागले होते. त्याआधारे अमन उर्फ मुन्ना दस्तगीर पटेल (वय-२६), इरफान उर्फ विशाल जगन्नाथ पंदी (वय-२४), आदित्य दीपक कांबळे (वय-१९, सर्व रा. वाघोली, पुणे), पाड्या उर्फ पांडा बालाजी कांबळे (वय-२६, रा. तुकाई मळा, रामलिंग, शिरूर), सिद्धेश उर्फ बाळ्या तुकाराम शिंदे (वय-२१, रा. बाबूराव नगर, शिरूर) व देवानंद शिवाजी चव्हाण (वय-२७, रा. मारूती आळी, शिरूर) यांना आज पहाटे अटक करण्यात आली. शिरूर न्यायालयाने त्यांना मंगळवार (ता. ९) पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.