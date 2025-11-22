Pune Police : हरवलेले १७१ मोबाईल परत मिळवून हडपसर पोलिसांच्या कृतीने नागरिक भारावले!

हडपसर : जीवनाचा अविभाज्य भाग बनलेला मोबाईल गहाळ झाला की माणूस अस्वस्थ होतो. पोलिसांनी परिसरातील अशा १७१ नागरिकांना हे मोबाईल परत मिळवून देत त्यांची ही अस्वस्थता दूर केली. मोबाईल परत मिळण्याची आशा सोडून दिलेली असतानाच ते सन्मानपूर्वक परत केल्याच्या पोलिसांच्या कृतीने नागरिक भारावून गेले होते. पोलिस परिमंडळ ५ अंतर्गत सात पोलिसठाण्याच्या हद्दीत हरविलेल्या अथवा चोरिला गेलेल्या व पोलिसांनी शोधून ताब्यात घेतलेले मोबाईल पोलिस उपायुक्त डॉ. राजकुमार शिंदे यांच्या हस्ते मूळ मालकांना परत करण्यात आले. मोबाईल हातात आल्यावर अनेकांच्या डोळ्यांत पाणी उतरले होते. पोलिसांनी दिलेल्या विश्वासामुळे उपस्थित भारावून गेले होते. .त्यामुळे हा उपक्रम नागरिक आणि पोलिसदल यांच्यातील विश्वासाची कडी निर्माण करणारा ठरला. मांजरी रस्त्यावरील नेताजी मंगल कार्यालयात हा कार्यक्रम झाला. सहाय्यक पोलिस आयुक्त अनुराधा उदमले, श्रीमती नम्रता देसाई, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संजय मोगले, निलेश जगदाळे, तपास पथकाचे प्रभारी अधिकारी उपनिरीक्षक हसन मुलाणी, सत्यवान गेंड, सायबर विभागाचे पोलिस उप निरीक्षक अल्ताफ शेख, अंमलदार संदीप राठोड, समीर पांडुळे, बापू लोणकर, माधुरी डोके, सोनाली कुंभार, विक्रम भोर, प्रकाश सावंत, सुनिल आव्हाड, स्वप्नील भुजबळ, तुकाराम झुंजार, अमोल दणके, महाविर लोंढे आदी यावेळी उपस्थित होते..Pune Crime : वासुंदे पुलाखाली स्विफ्ट कारमधून १ लाखाचा बनावट मद्यसाठा जप्त; उत्पादन शुल्क विभागाची धडाकेबाज कारवाई!.दरम्यान, हरवलेले मोबाईल शोधण्यासाठी पोलीसांकडून वापर केल्या जाणाऱ्या तांत्रिक पध्दतींचा वापर व सीईआयआर प्रणालीचे कार्य याबाबत वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संजय मोगले यांनी माहिती दिली. "आजच्या युगात मोबाईल प्रत्येकाच्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग बनलेला आहे. तो गहाळ झाल्यामुळे अस्वस्थता येणे सहाजिकच आहे. आपण या काळात पोलिसांवर जो विश्वास दाखवला तो महत्त्वाचा आहे. यातूनच हे नाते अधिकाधिक वृद्धिंगत होईल.'."मोबाईलमध्ये केवळ संपर्क क्रमांक नसतात तर, छायाचित्रांच्या रूपात कुटुंबाच्या आठवणीही लपलेल्या असतात. महत्वाची कागदपत्रे, नाते गोते, आणि भावनाही त्यात असतात. असा हरवलेला मोबाईल परत मिळणे म्हणजे जपलेल्या आठवणींची पुन्हा एकदा भेट झाल्यासारखेच असल्याचे' उपायुक्त शिंदे यांनी सांगितले. हरवलेला मोबाईल मिळाला नाही तर, आर्थिक नुकसानापेक्षा भावनिक नुकसान जास्त होते. मात्र, पोलिसांनी दाखवलेली तत्परता, संवेदनशीलता आणि तांत्रिक कौशल्याचा वापर पाहून त्यांचा पोलिसांवरील विश्वास अधिक दृढ झाला असल्याची भावना मोबाईल परत मिळालेल्या मनिषा विटकर, प्रशांत भागवत, बाळासाहेब तणमोडे, उमा बेल्हेकर यांनी यावेळी व्यक्त केली..Pune River Pollution : नद्यांच्या डोळ्यांत 'पाणी', शुद्धीकरण प्रकल्पांच्या अपुऱ्या कामांमुळे मुळा-मुठात मैलापाणी.पोलिसठाणे आणि परत केलेले मोबाईलहडपसर - ११९लोणी काळभोर - ०८मुंढवा - ०४फुरसुंगी - ०१वानवडी - ०३कोंढवा - २१बिबवेवाडी - ०१मार्केटयार्ड - ०६काळेपडळ - ०८एकूण - १७१.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.