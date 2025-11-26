Pune Crime : सहकाऱ्याला जीवे मारण्याची धमकी; पोलिस कर्मचारी निलंबित

पुणे - कैद्यांना सुनावणीसाठी येरवडा कारागृहातून शिवाजीनगर न्यायालयात नेणाता कैद्यांच्या बंदोबस्तासाठी नेमलेल्या एका पोलिस कर्मचाऱ्याने सहकाऱ्याला जीवे मारण्याची धमकी दिली. ‘मी पोलीस आयुक्तांना घाबरत नाही’, असे म्हणत त्याने सहकारी पोलिस कर्मचाऱ्याला दगड फेकून मारण्याचा प्रयत्न केला.या घटनेची गंभीर दखल घेत धमकी देणाऱ्या पोलिस कर्मचाऱ्याला निलंबित करण्याचे आदेश पोलिस उपायुक्त राजलक्ष्मी शिवणकर यांनी दिले..केशव महादू इरतकर असे निलंबित केलेल्या पोलिस कर्मचाऱ्याचे नाव आहे. शिवाजीनगर पोलिस मुख्यालयातील पोलीस कर्मचाऱ्यांची येरवडा कारागृहातून सुनावणीसाठी नेण्यात येणाऱ्या कैद्यांच्या बंदोबस्तासाठी नेमणूक करण्यात आली आहे. इरतकर हे शिवाजीनगर पोलिस मुख्यालयात नियुक्तीस आहे.११ नोव्हेंबरला इरतकर आणि सरकारी पोलिस कर्मचारी येरवडा कारागृहातून कैद्यांना आणण्यासाठी गेले होते. त्याच्यासोबत पोलीस कर्मचारी संदीप नाळे बंदोबस्तास होते. त्यावेळी इरतकर आणि नाळे यांच्यात किरकोळ कारणावरून वाद झाला..‘तुम्ही निवृत्त सैनिक काही कामाचे नाहीत. माझ्याविरुद्ध यापूर्वी दोन गुन्हे दाखल झाले आहेत. मी पोलीस आयुक्तांना घाबरत नाही’, अशी धमकी इरतकर याने नाळे यांना दिली. त्यावेळी पोलीस उपनिरीक्षक धायगुडे यांनी त्याला समजावून सांगितले. तेव्हा इरतकरने नाळे यांना शिवीगाळ केली. रस्त्यावर पडलेला दगड उचलून जीवे मारण्यााची धमकी दिली..इरतकर याच्या वर्तणुकीबाबतचा अहवाल वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक यांनी शिवाजीनगर पोलिस मुख्यालयाच्या पोलिस उपायुक्त राजलक्ष्मी शिवणकर यांना पाठविला. या प्रकरणी त्याची चौकशी करण्यात आली. पोलिस कर्मचारी असल्याने इतकरला कायद्याची माहिती आहे..सहकारी पोलिस कर्मचाऱ्यांबरोबर कसे वागावे, याची माहिती असताना सार्वजनिक ठिकाणी इरतकर याने केलेले वर्तन पोलिस दलाची प्रतिमा मलिन करणारे आहे, तसेच त्याचे वर्तन अशोभनीय असल्याने पोलीस उपायुक्त शिवणकर यांनी त्याला पोलीस दलातून निलंबित करण्याचे आदेश दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.