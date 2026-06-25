पुणे

पोलिस अधिकाऱ्यास बघून घेण्याची धमकी

पोलिस अधिकाऱ्यास बघून घेण्याची धमकी
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पोलिस अधिकाऱ्यास बघून घेण्याची धमकी
सोलापूर : दारू पिल्यानंतर बिला कारणावरून काहीजण एकमेकांशी झोंबाझोंबी, हाणामारी करीत होते. त्यांचा वाद मिटवायला गेलेल्या पोलिस अधिकाऱ्यालाच चौघांनी दमदाटी केली. अरेरावी करून त्यांनी शासकीय कामात अडथळा निर्माण केला. या प्रकरणी चौघांविरुद्ध एमआयडीसी पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. बुधवारी (ता. २४) मध्यरात्री पावणेएकच्या सुमारास मजरेवाडी क्रॉस रोड परिसरातील अनिश बिअर बारमध्ये चौघेजण दारू पिले. वादाचे रूपांतर झटापटीत झाले आणि हाणामारी सुरू झाली. पोलिस घटनास्थळी येताच चौघांनी पोलिसांशीच अरेरावी सुरू केली. जोरात ढकलून देऊन ‘तुला बघून घेईन’ अशी धमकी दिली. या प्रकरणी पोलिस हवालदार वाघमारे यांनी फिर्याद दिली. त्यावरून सिध्दाराम सुभाषय्या स्वामी, महेश शिवपुत्र हिचगे, सागर श्रीकांत हत्तुरे व अनिकेत शंकर बनसोडे अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत. पोलिस उपनिरीक्षक राजेंद्रप्रसाद वाघमारे तपास करीत आहेत.

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