Pune Crime : टोळीयुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर आंदेकर टोळीतील आरोपींची धिंड

पोलिसांनी सराईत गुन्हेगारांच्या दहशतीला चाप लावण्यासाठी आंदेकर टोळीची नाना पेठेतील डोके तालीम आणि गणेशपेठ भागातून काढली धिंड.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - शहरातील टोळीयुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी सराईत गुन्हेगारांच्या दहशतीला चाप लावण्यासाठी आंदेकर टोळीचा म्होरक्या आरोपी कृष्णा आंदेकर, त्याचा चुलतभाऊ शिवराज आंदेकर आणि अभिषेक आंदेकर यांची नाना पेठेतील डोके तालीम आणि गणेशपेठ भागातून धिंड काढण्यात आली.

