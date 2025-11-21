Pune Crime : टोळीयुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर आंदेकर टोळीतील आरोपींची धिंड

पुणे - शहरातील टोळीयुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी सराईत गुन्हेगारांच्या दहशतीला चाप लावण्यासाठी आंदेकर टोळीचा म्होरक्या आरोपी कृष्णा आंदेकर, त्याचा चुलतभाऊ शिवराज आंदेकर आणि अभिषेक आंदेकर यांची नाना पेठेतील डोके तालीम आणि गणेशपेठ भागातून धिंड काढण्यात आली..नाना पेठेत पाच सप्टेंबर रोजी आयुष कोमकरचा खून करण्यात आला होता. आयुष हा सराईत गुन्हेगार बंडू आंदेकरचा नातू, तर वनराज आंदेकर खूनप्रकरणात अटक केलेल्या गणेश कोमकरचा मुलगा आहे.वनराज आंदेकरच्या खुनाचा बदला घेण्यासाठीच आयुषच्या खुनाचा कट रचल्याची माहिती तपासात समोर आली. अमन पठाण आणि यश पाटील या दोघांनी आयुषवर गोळ्या झाडून त्याचा खून केला होता..या घटनेनंतर कोंढव्यात वनराज आंदेकर खुनातील आरोपी समीर काळेचा भाऊ गणेश काळे याचाही गोळ्या झाडून खून करण्यात आला. या सलग खुनांच्या घटनांमुळे आंदेकर टोळी पुन्हा सक्रिय झाली आहे.आंदेकर टोळीची दहशत मोडून काढण्यासाठी पोलिसांनी या टोळीने केलेली बेकायदा बांधकामे पाडण्यात आली. या टोळीतील आरोपींची मालमत्ता जप्त करण्यासाठी आर्थिक व्यवहारांची चौकशी सुरू आहे..आरोपींची बँक खाती गोठवली असून, टोळीविरुद्ध महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यान्वये (मकोका) कारवाई करण्यात आली आहे. तपासाच्या अनुषंगाने पोलिसांनी आंदेकर टोळीतील आरोपींना शुक्रवारी नाना पेठेतील डोके तालीम येथे आणले होते. या वेळी पोलिस बंदोबस्तात त्यांची धिंड काढण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.