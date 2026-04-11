Kurkumb Rangoli Tribute: कुरकुंभमध्ये रांगोळीतून महामानवांना अभिवादन; पोलीस पाटील विलास येचकर यांची अनोखी आदरांजली

कुरकुंभ : कर्तव्याची कठोरता आणि कलेची कोमलता यांचा सुंदर संगम पांढरेवाडी (ता. दौंड) येथे पाहायला मिळत आहे. पांढरेवाडीचे पोलीस पाटील आणि दौंड तालुका पोलीस पाटील संघाचे अध्यक्ष विलास येचकर यांनी एप्रिल महिन्यात येणाऱ्या महामानवांच्या जयंतीनिमित्त कुरकुंभ येथील कार्यालयात आकर्षक रांगोळी साकारून अभिवादन केले आहे. त्यांच्या या कलेचे परिसरातून कौतुक होत आहे..एप्रिल महिना हा खऱ्या अर्थाने विचारांचा जागर करणारा महिना मानला जातो. ११ एप्रिल रोजी महात्मा ज्योतिराव फुले, १४ एप्रिल रोजी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि १९ एप्रिल रोजी साजरी होणारी छत्रपती शिवाजी महाराज यांची तिथीनुसार जयंती, या त्रिवेणी संगमाचे औचित्य साधून येचकर यांनी ३ फूट बाय २ फूट आकाराची भव्य रांगोळी साकारली आहे. या कलाकृतीतून गुरु-शिष्यांच्या कार्याचा उजळा देत त्यांनी समाजासमोर एक नवा आदर्श ठेवला..कर्तव्यासोबत जोपासली कलागावची शांतता आणि सुव्यवस्था राखण्याची महत्त्वाची जबाबदारी पोलीस पाटील म्हणून विलास येचकर पार पाडत असतात. मात्र, कामाच्या व्यापातून वेळात वेळ काढून त्यांनी आपली रांगोळीची कला जिवंत ठेवली आहे. आतापर्यंत त्यांनी विविध महामानव आणि देवतांच्या अनेक कलाकृती साकारल्या आहेत. त्यांच्या या कलेची दखल घेत त्यांना अनेक पुरस्कारांनी गौरविण्यात आले आहे. केवळ स्वतःची प्रगतीच नव्हे, तर आपल्या गावाचे नावही विविध स्पर्धांच्या माध्यमातून उंचावण्यासाठी त्यांचे मोठे सहकार्य लाभते.."महामानवांचे विचार आजच्या पिढीला प्रेरणा देणारे आहेत. ही कलाकृती म्हणजे त्यांच्या कार्याप्रती अर्पण केलेली एक छोटीशी आदरांजली आहे. कर्तव्याचे पालन करत असताना कलेच्या माध्यमातून मिळणारा आनंद शब्दातीत आहे."-विलास येचकर, अध्यक्ष, दौंड तालुका पोलीस पाटील संघ.