पुणे

पोलीस पाटलांना हवे नोकरीत आरक्षण

पोलीस पाटलांना हवे नोकरीत आरक्षण
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पोलिस पाटलांनाही शासकीय सेवेत संधी द्या

पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना निवेदन; लवकरच बैठक घेण्याचे आश्वासन

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
नागपूर : कोतवालांना तलाठी भरतीत २० टक्के आरक्षण देण्याच्या प्रस्तावाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस पाटलांनाही शैक्षणिक पात्रता आणि सेवाकालीन अनुभवाच्या आधारे शासकीय सेवेत विशेष संधी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. यासंदर्भात पोलिस पाटील रूपाली लांडे आणि शालिनी गजभिये यांनी महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना निवेदन दिले.
मोहपा येथे आयोजित पोलिस पाटील कार्यशाळेत हे निवेदन देण्यात आले. पोलिस पाटलांना गावपातळीवरील कायदा व सुव्यवस्था, पंचनामा, सर्वेक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन, निवडणूक प्रक्रिया तसेच विविध प्रशासकीय कामांचा प्रत्यक्ष अनुभव असतो. त्यामुळे त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार संबंधित शासकीय पदांच्या भरतीत त्यांना प्राधान्य किंवा विशेष संधी द्यावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली.
कोतवालांना तलाठी भरतीत २० टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असताना पोलिस पाटलांचाही शासनाने सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा, अशी भूमिका प्रतिनिधींनी मांडली. पोलिस पाटलांच्या अनुभवाचा शासकीय यंत्रणेला उपयोग होऊ शकतो, असेही त्यांनी सांगितले.
निवेदनाची दखल घेत बावनकुळे यांनी या संदर्भात लवकरच बैठक घेऊन सकारात्मक चर्चा करण्याचे आश्वासन दिल्याचे पोलिस पाटील प्रतिनिधींनी सांगितले. या वेळी भूमिका हुमणे, स्नेहलता साठवणे, नीतिमा गजभिये, सविता गजभिये, मनिषा वैरागडे, नंदिनी फुकट, शिल्पा ढोणे, आरती गभणे, सुवर्णा सेबे, रूपाली पिकलमुंडे, शरद लांबट, गुलशन मेश्राम, प्रशांत वाडीभस्मे, युवराज गाढवे, संदीप पत्रे, मनोज चौधरी, मंगेश मोटघरे आदी उपस्थित होते.

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