मनसेच्या पुण्यातील सभेला पोलिसांची परवानगी; अटीशर्तींच करावं लागणार पालन

पुणे : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे यांची उद्या पुण्यातील स्वारगेट येथील गणेश कला क्रीडा मंच या बंदिस्त सभागृहात सभा पार पडणार आहे. या सभेची तयारी मनसेकडून सुरु असतील तरी त्यांना काही वेळापूर्वी पोलिसांनी परवानगी दिली. पण या सभेसाठी २१ अटी पोलिसांनी घातल्या आहेत. (Police permission granted for MNS rally in Pune Conditions must be complied with)

पुण्यातील मनसेचे पदाधिकारी बाबू आगस्कर म्हणाले, पोलिसांनी आम्हाला परवानगी दिली आहे. पण परवानगी देताना पोलिसांनी ज्या अटी टाकल्या आहेत. या अटींवर आमचा आक्षेप घेतला आहे. यामध्ये स्वारगेट पोलीस स्टेशनच्या वरीष्ठ पोलीस निरिक्षकांनी राज ठाकरेंच्या सभेसाठी १३ अटी टाकल्या आहेत. तसेच पोलीस उपायुक्त विशेष शाखा पुणे शहर म्हणजेच पोलीस आयुक्त कार्यालयानं ८ अटी टाकल्या आहेत. या मिळून २१ अटी पोलिसांनी टाकल्या आहेत.

या अटींचं आम्ही स्वागत करतो, या अटी-शर्तीचं पालन आम्ही करणारच आहोत. आम्हाला जे सांगायचं आहे आम्हाला जे बोलायचं आहे ते आम्ही करणारच आहोत. आम्ही दोन समाजात तेढ निर्माण करणाचा नाहीतर जे सत्य आहे ते सांगण्याचा प्रयत्न करत आहोत.

राज ठाकरेंचा अयोध्येचा दौरा रद्द झालेला नाही, त्याला स्थगिती देण्यात आली आहे. राज ठाकरे अयोध्येच्या दौऱ्यावर शंभर टक्के जाणार आहेत. मीडियाला त्या ठिकाणी आम्ही घेऊन जाणार आहोत. अयोध्येतील विषय असेल, मुख्यमंत्र्यांची झालेली सभा असेल तसेच महाराष्ट्रातील इतर प्रश्न यांवर पुण्यातील सभेत मुद्दे असतील असंही यावेळी आगस्कर यांनी सांगितलं.