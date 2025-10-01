पुणे

Pune Crime : मगरपट्टा परिसरातील अनधिकृत कॉल सेंटरवर छापा; चालक-मालकांसह ३२ कर्मचारी ताब्यात

अमेरिकन नागरिकांची लाखो रुपयांची फसवणूक; अनधिकृत कॉल सेंटरवर छापा टाकून पोलिसांनी मुख्य चालक-मालकांसह ३२ जणांना घेतले ताब्यात.
पुणे - अमेरिकन नागरिकांची लाखो रुपयांची फसवणूक करणाऱ्या मगरपट्टा रस्त्यावरील अनधिकृत कॉल सेंटरवर छापा टाकून पोलिसांनी मुख्य चालक-मालकांसह ३२ जणांना ताब्यात घेतले आहे. गुन्हे शाखेच्या युनिट ५ च्या पथकाने केलेल्या या कारवाईत बुधवारी (ता. ३०) मार्वल फिगो इमारतीमधील तीन कार्यालयांमधून १५ लाख ७७ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.

