पुणे

Pune Crime : वारजेतील लॉजवर पोलिसांचा छापा; वेश्याव्यवसायातून अल्पवयीन मुलीसह महिलेची सुटका

मुंबई-बंगळूर महामार्गावरील वारजे परिसरातील एका लॉजवर छापा टाकून अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध कक्षाने (एएचटीयू) वेश्याव्यवसायातून एका अल्पवयीन मुलीसह महिलेची केली सुटका.
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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - मुंबई-बंगळूर महामार्गावरील वारजे परिसरातील एका लॉजवर छापा टाकून गुन्हे शाखेच्या अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध कक्षाने (एएचटीयू) वेश्याव्यवसायातून एका अल्पवयीन मुलीसह महिलेची सुटका केली. या प्रकरणी वारजे पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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