Pune Police : पुणे पोलिसांनी हरविलेले ४०२ मोबाईल मालकांकडे सुपूर्द; नागरिकांच्या चेहऱ्यावर फुलले हास्य!

पुणे : शहरात हरविलेले मोबाईल शोधून संबंधित नागरिकांना परत करण्याच्या पुणे पोलिसांच्या उपक्रमाला मोठे यश मिळाले आहे. परिमंडळ चारच्या कार्यक्षेत्रातून हरविलेले २०९ मोबाईल आणि परिमंडळ एकमधील १९३ मोबाईल असे एकूण ४०२ मोबाईल संबंधित नागरिकांना परत करण्यात आले. येरवडा पोलिस ठाण्यात आयोजित एका कार्यक्रमात अतिरिक्त पोलिस आयुक्त मनोज पाटील, पोलिस उपायुक्त सोमय मुंडे यांच्या हस्ते संबंधित नागरिकांना त्यांचे मोबाईल परत करण्यात आले. पोलिसांनी 'सीइआयआर' आणि 'लॉस्ट ॲण्ड फाउंड' पोर्टलवरील तक्रारींची पडताळणी करून मोबाईल जप्त करण्यात आले. .''मोबाईलच्या किंमतीपेक्षा त्यातील आमच्या आठवणी अनमोल आहेत. त्यात महत्त्वाचा डेटा होता. मोबाईल परत मिळेल अशी अपेक्षा नव्हती; पण पोलिसांच्या प्रयत्नांमुळे आमचा विश्वास दुणावला,'' अशा शब्दांत उपस्थित नागरिकांनी भावना व्यक्त केल्या. या कार्यक्रमास सहाय्यक पोलिस आयुक्त प्रांजली सोनवणे, सहाय्यक आयुक्त विठ्ठल दबडे यांच्यासह परिमंडळ चारमधील १० पोलिस ठाण्यांचे वरिष्ठ निरीक्षक, अधिकारी, पोलिस अंमलदार आणि नागरिक उपस्थित होते..परिमंडळ एकमधील १९३ मोबाईल तक्रारदारांना परत परिमंडळ एकच्या कार्यक्षेत्रातून हरविलेले १९३ मोबाईल संबंधित तक्रारदारांना परत करण्यात आले. शिवाजीनगर येथील स्वरसम्राज्ञी लता मंगेशकर सभागृहात हा कार्यक्रम पार पडला. परिमंडळ एकचे पोलिस उपायुक्त ऋषिकेश रावळे यांच्या पुढाकाराने हा उपक्रम राबविण्यात आला. परिमंडळातील सहा पोलिस ठाण्यांमध्ये तक्रारदारांकडून नोंदविलेल्या तक्रारींची पडताळणी करून महाराष्ट्र तसेच राज्याबाहेरून मोबाईल शोधून काढण्यात आले. .खडक, समर्थ, फरासखाना, डेक्कन, शिवाजीनगर आणि विश्रामबाग पोलिस ठाण्यातील पोलिसांच्या प्रयत्नांतून नागरिकांना त्यांचे मोबाईल परत करण्यात आले. या कार्यक्रमास सहाय्यक पोलिस आयुक्त अनुजा देशमाने, साईनाथ ठोंबरे, वरिष्ठ निरीक्षक उमेश गित्ते, शशिकांत चव्हाण, प्रदीप कसबे, गिरीषा निंबाळकर आदी उपस्थित होते.