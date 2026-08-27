Pune Processions : मिरवणुकांमध्ये नियमांचे उल्लंघन; सहा ठिकाणी कारवाई, ध्वनिक्षेपक यंत्रणाही जप्त

पुणे - मिरवणुकांमध्ये मोठ्या आवाजासाठी वापरण्यात येणाऱ्या प्रेशर मिड आणि प्लाझ्माच्या वापराला आळा घालण्यासाठी पुणे पोलिसांनी आता कारवाईचा बडगा उगारला आहे. बुधवारी शहरातील विविध भागांत झालेल्या मिरवणुकांमध्ये सहा ठिकाणी डीजे ऑपरेटरकडून प्रेशर मिड आणि प्लाझ्माचा वापर होत असल्याचे पोलिसांच्या निदर्शनास आले. त्यानंतर संबंधितांवर कारवाई करण्यात आली असून, ध्वनिक्षेपक यंत्रणाही जप्त करण्यात आल्या आहेत..मिरवणुकांमध्ये ध्वनिक्षेपक आणि डीजेच्या माध्यमातून होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पोलिसांकडून विशेष लक्ष देण्यात आले होते. मिरवणुकीच्या मार्गावर पोलिसांच्या पथकांकडून आवाजाची पातळी तपासण्यात आली. यामध्ये शहरातील विविध ठिकाणी निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक आवाजाची नोंद झाल्याचे समोर आले.दरम्यान, गणेशोत्सव आणि दहीहंडी उत्सवातील डीजेंच्या वापराबाबत दोन बेस आणि दोन टॉपऐवजी चार बेस आणि चार टॉप वापरण्यास परवानगी देण्याची तयारी पोलिस प्रशासनाने दर्शविली आहे. सुमारे ८० टक्के गणेश मंडळांनी या पर्यायाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे..बुधवारी झालेल्या मिरवणुकांदरम्यान शहरात एक हजारहून अधिक ठिकाणी आवाजाची नोंद करण्यात आली. त्यापैकी तब्बल १४८ ठिकाणी निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक डेसिबल आवाज आढळून आला. त्यामुळे त्या डीजे ऑपरेटर आणि ध्वनिक्षेपक यंत्रणा चालकांविरोधात पोलिसांकडून कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या डीजे ऑपरेटरवर यापुढेही कारवाई केली जाणार असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. मिरवणुकीत सहभागी होणाऱ्या मंडळांनी आणि डीजे ऑपरेटरनी ध्वनीची निर्धारित मर्यादा पाळावी, असे आवाहनही पोलिसांकडून करण्यात आले आहे..ध्वनिप्रदूषणावर पोलिसांची नजर -मिरवणुकीच्या काळात ध्वनीची पातळी तपासण्यासाठी पोलिसांकडून विविध ठिकाणी यंत्रणेद्वारे नोंदी घेण्यात आल्या. आवाज मर्यादेपेक्षा अधिक असल्याचे आढळलेल्या ठिकाणांची माहिती संकलित करण्यात आली आहे. त्यामुळे आगामी काळातही ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्या डीजे आणि साउंड सिस्टिम चालकांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे..बुधवारी मिरवणुकीदरम्यान शहरातील विविध ठिकाणी आवाजाची नोंद घेण्यात आली. त्यामध्ये १४८ ठिकाणी निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक डेसिबल आवाज आढळला असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. प्रेशर मिड आणि प्लाझ्माचा वापर करणाऱ्यांवरही कारवाई केली जात आहे.- अमितेश कुमार, पोलिस आयुक्त.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.