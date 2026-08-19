Pune Crime : पोलिस उपनिरीक्षकावर खुनाचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा दाखल; पत्नीचा गळा दाबला, गर्भपात करायला भाग पाडले

पुणे - ‘तुला मुलगा होत नाही,’ असे म्हणत पत्नीला लाथाबुक्क्यांनी जबर मारहाण करून तिचा गळा दाबून जीवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी पोलिस उपनिरीक्षकासह आईवर खुनाचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसाने बेकायदेशीरपणे गर्भलिंग चाचणी करून मुलीचा गर्भ असल्याचे समजल्यावर पत्नीला गर्भपात करायला भाग पाडले आहे..पोलिस उपनिरीक्षक धनाजी रंगराव टोणे आणि अनसूया रंगराव टोणे (रा. पी एस व्हीला, शेवाळेवाडी, हडपसर) असे गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत. याबाबत टोणे यांच्या पत्नीने मांजरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. गुन्हा दाखल होताच टोणे हे सुट्टीवर गेले आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, धनाजी टोणे हे मांजरी पोलिस ठाण्यात पोलिस उपनिरीक्षक म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांचा १९ मे २०१९ ला विवाह झाला आहे..लग्नानंतर अवघ्या दोन महिन्यांतच ‘तू नोकरी कर, कमव, माझ्या जिवावर बसून खाऊ नको, तुला तुळशीसारखी सडवीन, तु घरातील काम व्यवस्थित करत नाहीस,’ असे म्हणत त्यांनी पत्नीचा मानसिक छळ केला. अश्लील शिवीगाळ व अपमानास्पद वागणूक देत सातत्याने मारहाण केली. २०२० मध्ये गर्भवती असलेल्या पत्नीला ते दर तीन चार दिवसांनी मारहाण करत होते. पत्नी सात महिन्यांची गर्भवती असताना तिच्या अंगावर बसून तिला बेदम मारहाण करण्यात आली होती..मे २०२५ मध्ये टोणे व त्यांच्या आईने फिर्यादी यांच्या इच्छेविरुद्ध गर्भलिंग तपासणी केली. गर्भात मुलगी असल्याचे समजल्यानंतर त्यांनी पत्नीवर गर्भपात करण्यासाठी दबाव टाकण्यास व मारहाण करण्यास सुरुवात केली. सासू व पतीने त्यांना गर्भपात केला नाही तर दोन्ही मुलींना घेऊन तुला माहेरी जावे लागेल, माझ्यासोबत नांदायचे नाही, अशी धमकी दिली. त्यानंतर फिर्यादी याचा जबरदस्तीने गर्भपात करून घेतला. पोलिस निरीक्षक इरफान नदाफ या गुन्ह्याचा तपास करत आहेत..तक्रार केली म्हणून मारहाण -गर्भपात केल्यानंतर फिर्यादी यांनी पोलिस उपायुक्तांकडे तक्रार केली होती. पोलिस उपायुक्तांनी पतीला सक्त भाषेत समज दिली होती. त्यानंतर त्याने ‘तू तक्रार का केली’ असे म्हणत पत्नीला मारहाण केली होती..लाचखोरीचा गुन्हा दाखल -२७ जानेवारी २०२२ मध्ये धनाजी टोणेवर मुंबई येथे लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्याचा राग मनात ठेवत त्यांनी पत्नीचे डोके जमिनीवर आपटून अमानुष मारहाण केली. घरातील साहित्य घेऊन ते महिनाभर पसार झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.