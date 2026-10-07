Pune News : औंधमध्ये पोलिस उपनिरीक्षकाने संपविले जीवन; राहत्या घरी शासकीय पिस्तुलातून झाडली गोळी

पुणे - पुणे पोलिस दलातील पोलिस उपनिरीक्षकाने औंधमधील राहत्या घरी शासकीय पिस्तुलातून गोळी झाडून जीवन संपविल्याची घटना बुधवारी (ता. ७) दुपारी घडली.नीलेश भाऊसाहेब पाटील (वय-५५, रा. नागरस रस्ता, औंध) असे आत्महत्या केलेल्या पोलिस उपनिरीक्षकाचे नाव आहे. आत्महत्येमागचे निश्चित कारण अद्याप समजू शकलेले नाही. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पाटील हे विश्रांतवाडी पोलिस ठाण्यात पोलिस उपनिरीक्षक म्हणून कार्यरत होते. पुणे पोलिस दलात भरती झाल्यानंतर पदोन्नतीने ते पोलिस उपनिरीक्षक झाले होते. बुधवारी उच्च न्यायालयातील कामासाठी त्यांना मुंबईला जायचे होते. मात्र, ते मुंबईला गेले नाहीत..पाटील हे औंधमधील नागरस रस्त्यावरील एका सोसायटीत कुटुंबासह राहत होते. बुधवारी दुपारी साडेतीनच्या सुमारास ते घरी होते. त्यांचा मुलगाही घरात होता. त्या वेळी पाटील यांनी शासकीय पिस्तुलातून स्वतःवर गोळी झाडली. आवाज ऐकून मुलगा बाहेर आला. त्यानंतर पाटील यांना तातडीने खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, उपचार सुरू करण्यापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाल्याचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले.पाटील यांच्या पश्चात पत्नी आणि मुलगा असा परिवार आहे. ते पूर्वी खडक पोलिस वसाहतीत राहत होते. त्यांच्या आत्महत्येची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिस दलात हळहळ व्यक्त करण्यात आली..काही दिवसांपासून ते नैराश्यात होते -पाटील यांना आरोग्यविषयक समस्या होत्या. गणेशोत्सवापूर्वी ते एक ते दोन महिने रजेवर होते. गणेशोत्सवाच्या बंदोबस्तासाठी ते पुन्हा सेवेत रुजू झाले होते. आरोग्यविषयक समस्या जाणवू लागल्यानंतर गेल्या काही दिवसांपासून ते नैराश्यात असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. मात्र, आत्महत्येचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. या घटनेचा तपास सुरू असून आत्महत्येचे कारण स्पष्ट करण्यासाठी विविध बाबींची चौकशी केली जात आहे, अशी माहिती चतुःशृंगी पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक उत्तम भजनावळे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.