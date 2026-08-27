Pune DJ Sound : डीजेसाठी आग्रही मंडळांच्या मागणीपुढे पोलिसांची नरमाईची भूमिका; चार बेस, चार टॉपला परवानगीची तयारी

पुणे - गणेशोत्सव आणि दहीहंडी उत्सवातील डीजेंच्या वापराबाबत दोन बेस आणि दोन टॉपऐवजी चार बेस आणि चार टॉप वापरण्यास परवानगी देण्याची तयारी पोलिस प्रशासनाने दर्शविली आहे. सुमारे ८० टक्के गणेश मंडळांनी या पर्यायाला सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याची माहिती वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी दिली..डीजेच्या वापरासाठी आग्रही असलेल्या गणेश मंडळांच्या मागणीवरून पोलिसांनी आपली भूमिका नरम केली आहे का, असा प्रश्न यामुळे उपस्थित झाला आहे. गणेशोत्सवात तसेच विसर्जन मिरवणुकीत यंदा डीजेचा आवाजाचा मुद्दा गाजत आहे. पोलिस प्रशासन यंदा डीजेचा कर्णकर्कश आवाज बंद करण्याच्या भूमिकेत आहेत. या संदर्भात पोलिस मंडळांशी बैठका घेत आहेत..सुरुवातीला मंडळांनी दोन टॉप व दोन बेस ध्वनियंत्रणा वापरावी, अशी भूमिका मांडली होती. मात्र, गणेश मंडळांच्या प्रतिनिधींनी चार टॉप आणि चार बेसचा पर्याय सुचविला. आता या पर्यायावर देखील पोलिस चर्चा करून तोडगा काढणार असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे आता नेमकी नियमावली काय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..अतितीव्र आवाजाच्या उपकरणांना विरोध कायम -नागरिकांना होणारा त्रास आणि ध्वनिप्रदूषण लक्षात घेऊन कर्णकर्कश आवाज करणाऱ्या उपकरणांना मोकळीक दिली जाणार नाही, अशी भूमिका पोलिस प्रशासनाने कायम ठेवली आहे. मात्र गणेशोत्सव आणि दहीहंडी उत्सव निर्बंधमुक्त वातावरणात साजरा करण्याची मागणी गणेश मंडळे आणि कार्यकर्त्यांकडून होत आहे. उत्सवाचा उत्साह कायम ठेवतानाच ध्वनिप्रदूषणामुळे नागरिकांना त्रास होऊ नये, यासाठी सामान्य ध्वनियंत्रणेचा मर्यादित वापर आणि अतितीव्र आवाज करणाऱ्या उपकरणांवरील नियंत्रण यामध्ये समतोल साधण्याचा प्रयत्न असल्याचे पोलिसांनी सांगितले..प्लाझ्मा आणि प्रेशर मीडवर बंदीच -प्लाझ्मा आणि प्रेशर मीड यांसारख्या अतितीव्र आवाज निर्माण करणाऱ्या उपकरणांच्या वापरावर बंदी कायम ठेवण्यात येणार आहे. या उपकरणांमुळे आवाजाची तीव्रता मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याने त्याबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नसल्याचे पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी स्पष्ट केले आहे. या भूमिकेला गणेश मंडळांच्या प्रतिनिधींकडूनही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे..चर्चेतून अंतिम निर्णयाची शक्यता -दोन टॉप आणि दोन बेसचा पर्याय सुरुवातीला मांडण्यात आला असला, तरी चार टॉप आणि चार बेसला सुमारे ८० टक्के मंडळांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याने या पर्यायावर अंतिम सहमती होण्याची शक्यता आहे. उर्वरित मंडळांच्या प्रतिनिधींशीही चर्चा करून सर्वमान्य तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे गणेशोत्सवापूर्वी ध्वनियंत्रणेच्या वापराबाबत स्पष्ट नियम आणि अंतिम निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.