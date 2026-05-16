पुणे

पोलीस सुरक्षा आणि सरकारी वाहने काढून घ्या

सकाळ न्यूज नेटवर्क
मुंबई, ता.१६: ‘आपल्या सुरक्षेसाठी तैनात करण्यात आलेला पोलीस बंदोबस्त आणि देण्यात आलेली सरकारी वाहने तातडीने काढून घेण्यात यावीत, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे. पश्‍चिम आशियात सुरू असलेल्या युद्धामुळे आणि जागतिक पातळीवरील घडामोडींमुळे सध्या देशासमोर आर्थिक तसेच ऊर्जा संकट उभे ठाकले आहे. या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंधन जपून वापरण्याचे आवाहन केले होते. याच आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद देत खा. सुळे यांनी वरील निर्णय घेतला आहे. शनिवारी ''एक्स''वर एक पोस्ट शेअर करत सुळे यांनी ताफ्यातील गाड्या आणि सुरक्षा यंत्रणा हटवण्याची विनंती केली.

