Pune News: फेरीवाल्यांसाठी आता पोलीस व्हेरिफिकेशन आणि क्यूआर कोड लायसन्स अनिवार्य; पुणे महानगरपालिकेचा मोठा निर्णय

पुणे शहरातील अवैध फेरीवाल्यांची समस्या नियंत्रणात आणण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. या नवीन धोरणांतर्गत, आता सर्व फेरीवाल्यांचे पोलीस पडताळणी अनिवार्य असेल. महापौर मंजुषा नागपुरे यांच्या निर्णयानुसार, पडताळणीनंतर प्रत्येक पात्र फेरीवाल्याला आधुनिक बारकोड आणि क्यूआर कोड असलेले डिजिटल ओळखपत्र आणि परवाना जारी केला जाईल. .या कार्डवर विक्रेत्याचा संपूर्ण तपशील, व्यवसायाचा प्रकार आणि त्यांना नेमून दिलेले ठिकाण नमूद असेल. या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश शहरातील अनधिकृत फेरीवाल्यांना आळा घालणे, तसेच कायदेशीर परवानाधारक विक्रेत्यांसाठी सुरक्षित आणि सुव्यवस्थित वातावरण प्रदान करणे हा आहे. महापौरांच्या मते, ही नवीन प्रणाली केवळ अतिक्रमण कमी करणार नाही, तर शहराची सुरक्षाही मजबूत करेल. .डिजिटल ओळखपत्रामुळे प्रशासकीय देखरेख सुलभ होईल आणि कोणत्याही अनियमिततेवर तात्काळ कारवाई करणे शक्य होईल. फेरीवाला संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, ते केवळ निर्धारित ठिकाणीच व्यवसाय करतील असे लेखी आश्वासन महानगरपालिकेला दिले आहे..या संघटनांनी शहरात स्वच्छता राखणे, कचरा न टाकणे आणि सार्वजनिक वाहतुकीत अडथळा येऊ न देणे याचीही प्रतिज्ञा घेतली आहे. यामुळे शहराच्या सौंदर्याला आणि वाहतूक व्यवस्थेलाही फायदा होईल. हा उपक्रम पुणे शहराला एक सुसंघटित आणि स्मार्ट शहर बनवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे, ज्यामुळे प्रशासन आणि नागरिक दोघांनाही फायदा होईल.