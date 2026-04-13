Pune News: फेरीवाल्यांसाठी आता पोलीस व्हेरिफिकेशन आणि क्यूआर कोड लायसन्स अनिवार्य; पुणे महानगरपालिकेचा मोठा निर्णय

Pune Hawkers QR Code: पुण्यातील बेकायदेशीर पथविक्रेत्यांना आळा घालण्यासाठी एक नवीन नियम लागू केला जाणार आहे. आता सर्व पथविक्रेत्यांची पोलिसांकडून पडताळणी केली जाईल.
Vrushal Karmarkar
Updated on

पुणे शहरातील अवैध फेरीवाल्यांची समस्या नियंत्रणात आणण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. या नवीन धोरणांतर्गत, आता सर्व फेरीवाल्यांचे पोलीस पडताळणी अनिवार्य असेल. महापौर मंजुषा नागपुरे यांच्या निर्णयानुसार, पडताळणीनंतर प्रत्येक पात्र फेरीवाल्याला आधुनिक बारकोड आणि क्यूआर कोड असलेले डिजिटल ओळखपत्र आणि परवाना जारी केला जाईल.

Related Stories

No stories found.