पुणे

Pune Crime : शहरातील गुंड टोळ्यांच्या मुसक्या आवळणार?

आंदेकर टोळीने आयुष कोमकर या तरुणाचा गोळ्या झाडून खून केला. त्यानंतर नीलेश घायवळ टोळीतील सदस्यांनी कोथरूडमध्ये एका तरुणावर जीवघेणा गोळीबार केला.
Amitesh Kumar
Amitesh Kumar sakal
अनिल सावळे -@AnilSawale
Updated on

पुणे - पोलिसांनी कुख्यात बंडू आंदेकर, नीलेश घायवळ आणि रिझवान ऊर्फ टिपू पठाण यांच्या बेकायदा मालमत्तांवर जप्ती, अतिक्रमणावरील कारवाया आणि बँक खाती गोठविण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

दरम्यान, पोलिसांनी कोथरूड, कोंढवा, हडपसर, बिबवेवाडी, सहकारनगर, कात्रज, येरवड्यासह इतर भागातील सराईत टोळ्यांवरही कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.

