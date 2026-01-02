कर्तव्यावर असलेल्या टेंभुर्णी पोलीसावर हल्ला करून जीवे मारण्याचा प्रयत्न ; पोलीस ठाण्यात तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल
टेंभुर्णी पोलिसावर हल्ला करून जीवे मारण्याचा प्रयत्न
आलेगाव बुद्रूक येथील घटना; तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल
टेंभुर्णी, ता. २ : कर्तव्यावर असलेल्या टेंभुर्णी पोलिस ठाण्यातील कॉन्स्टेबलला तिघांनी दगड, काठी व लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करून जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला. माढा तालुक्यातील आलेगाव बुद्रूक जवळ गुरुवारी दुपारी तीन वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. सरकारी कामात अडथळा करून जिवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी तिघांवर गुन्हा दाखल झाला. गुन्हा घडल्यानंतर यातील आरोपी फरार झाले असून आरोपींच्या शोधासाठी पोलिस पथक रवाना झाली आहेत.
या प्रकरणी पोलिस कॉन्स्टेबल महेंद्र अशोक शेटे (वय २९) यांनी फिर्याद दिली असून रवींद्र रामचंद्र चंदनकर, रामचंद्र तुकाराम चंदनकर (दोघेही रा.आलेगाव बुद्रूक, ता. माढा, जि. सोलापूर) व रामचंद्र तुकाराम चंदनकर यांचा जावई यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस कॉन्स्टेबल महेंद्र अशोक शेटे हे गुरुवारी दुपारी डायल ११२ ड्यूटीस असताना महादेव तुपसेोंदर (रा. आकुंबे, ता. माढा) यांनी डायल ११२ ला फोन करून दोन व्यक्तींनी मारहाण केली आहे, असे कळविले होते. त्यामुळे पोलिस कॉन्स्टेबल शेटे हे कर्तव्य पार पाडण्यासाठी गेले होते. तुपसेोंदर यांची आलेगाव बुद्रूक येथे भेट झाल्याने शेटे हे यांच्याशी सरकारी गणवेशात बोलत उभे असताना भीमानगरकडून चारचाकी गाडी भरधाव वेगाने आली. त्यावेळी शेटे हे पोलिस गणवेशात असल्याचे पाहून त्यांना राग आला व गाडीतील लोकांनी जवळ येऊन तू इकडे का? आलास असे म्हणाले. त्यावेळी शेटे यांनी शासकीय कर्तव्य करण्यासाठी आलो आहे, असे म्हणत असताना तिघेजण खाली उतरले आणि त्यांनी शेटे यांची गच्ची पकडून धक्काबुक्की करून लाथाबुक्यांनी मारहाण केली. तसेच काठीने त्यांच्या उजव्या हातावर मारहाण करून एकाने जिवे ठार मारण्याच्या उद्देशाने डोक्यात दगड घातला. तो त्यांनी चुकविला. त्याचवेळी त्यांच्यापैकी दोघांनी धरले व एकाने या पोलिसाला जिवंत सोडावयाचे नाही, असे म्हणून शेटे यांना दगड मारून पुन्हा हल्ला केला. सरकारी गणवेशातील पोलिसांना मारत असल्याचे पाहून रस्त्यावरील लोकांनी गाडी थांबवून पोलिस कॉन्स्टेबल शेटे यांना त्या तिघांच्या तावडीतून सोडविले. शेटे यांच्यावर टेंभुर्णीतील खासगी रुग्णालयात उपचार करण्यात आले. त्यानंतर त्यांनी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली. तपास पोलिस उपनिरीक्षक प्रशांत मदने हे करीत आहेत.
