MP Murlidhar Mohol : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा राज्यातील महायुतीवर परिणाम होणार नाही

पुणे - 'स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तेथील पक्ष, संघटना एकत्रित लढतात. त्याचा परिणाम राज्यातील महायुतीवर होणार नाही. राज्यातील सरकार मजबूत आहे. महापालिकेच्या निवडणुकीस वेळ आहे, मात्र कार्यकर्त्यांच्या भावनांचा विचार केला जाईल. पक्ष सांगेल, तशी युती-आघाडी होईल.' असे केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी शनिवारी दिली..नवले पुलावर झालेल्या अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर मोहोळ यांनी शनिवारी शासकीय विश्रामगृह येथे महापालिका, पोलिस, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय), प्रादेशिक परिवहन विभाग (आरटीओ) अशा विविध विभागांमधील अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यावेळी मोहोळ यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला..मोहोळ म्हणाले, 'महापालिका किंवा अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या स्थानिक पातळीवर होत असतात. त्यानुसार, या निवडणुकीसाठी पक्ष सांगेल, त्याप्रमाणे युती-आघाडी होत असता. काही ठिकाणी मैत्रीपूर्ण लढतही होईल. मात्र पक्षातील वरिष्ठ सांगतील, त्याप्रमाणे निर्णय घेतला जाईल..पक्ष सांगेल त्याप्रमाणे युती-आघाडी होईल.' पवार-शहा भेटीबद्दल मोहोळ म्हणाले, 'केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या भेटीबद्दल मला माहिती नाही. पवार हे महायुतीमधील नेते आहेत, ते शहा यांना भेटले असतील, तर त्यामध्ये काही महत्त्वाच्या गोष्टींवर चर्चा झाली असेल.'.नवले पुल येथील अपघाताबाबत मोहोळ म्हणाले, 'नवले पुल येथे वारंवार होणाऱ्या अपघातांवर तत्काळ व दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. या बैठकीत स्पीडगनची संख्या वाढविणे, वेग मर्यादा ६० वरून ३० वर आणणे, अवजड वाहनांची तपासणी करणे, वाहनांची तांत्रिक तपासणी करणे व ३२ किलोमीटरचा रस्ता सिमेंट कॉंक्रीटचा करणे यावर तातडीने काम केले जाणार आहे. याबरोबरच उन्नत मार्ग, रिंग रोड करण्याबरोबरच सेवा रस्त्यांवरील अतिक्रमण काढण्यावर भर दिला जाणार आहे. महामार्गावर वाहने थांबणार नाहीत, याकडेही लक्ष दिले जाईल.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.