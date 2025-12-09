पुणे

Pune Municipal Election : इच्छुकांनी घेतले तीन हजार उमेदवारी अर्ज; १६५ जागांसाठी राजकीय पक्षांकडून मोर्चेबांधणी

पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता अद्याप जाहीर झालेली नसली, तरीही राजकीय पक्षांकडून मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे.
Pune Municipal Corporation

Pune Municipal Corporation

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - महापालिकेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता अद्याप जाहीर झालेली नसली, तरीही राजकीय पक्षांकडून मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे. बहुतांश राजकीय पक्षांनी निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्यांना अर्ज देण्यास सुरुवात झाली आहे.

Loading content, please wait...
political parties
pune municipal corporation election

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com