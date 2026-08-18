पुणे

Amol Balwadkar : राजकीय वैमनस्यातून विकासकामांना खोडा; अमोल बालवडकर यांचा आरोप

कोथरूड विधानसभा मतदारसंघातील प्रभाग क्रमांक ९ मधील नागरिकांसाठी मंजूर असलेला विविध विकासकामांचा निधी महापालिकेच्या मुख्य सभेत रद्द करण्यात आला आहे.
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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - कोथरूड विधानसभा मतदारसंघातील प्रभाग क्रमांक ९ मधील नागरिकांसाठी मंजूर असलेला विविध विकासकामांचा निधी महापालिकेच्या मुख्य सभेत रद्द करण्यात आला आहे. हा निर्णय भाजपने राजकीय वैमनस्यातून घेतला असल्याचा आरोप नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी केला आहे.

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