Amol Balwadkar : राजकीय वैमनस्यातून विकासकामांना खोडा; अमोल बालवडकर यांचा आरोप

पुणे - कोथरूड विधानसभा मतदारसंघातील प्रभाग क्रमांक ९ मधील नागरिकांसाठी मंजूर असलेला विविध विकासकामांचा निधी महापालिकेच्या मुख्य सभेत रद्द करण्यात आला आहे. हा निर्णय भाजपने राजकीय वैमनस्यातून घेतला असल्याचा आरोप नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी केला आहे..या निधीतून प्रभागात रस्ते, सांडपाणी, उद्याने आणि इतर मूलभूत सुविधांची कामे नियोजित होती. मात्र, चंद्रकांत पाटील यांनी प्रशासनावर दबाव आणून हा निधी रद्द केला आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या हक्काच्या कामांना खीळ बसली आहे. या अडथळ्यांमुळे प्रभागाच्या विकासाची गती थांबणार नाही, असे बालवडकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले..याला प्रत्युत्तर देताना सभागृहनेते गणेश बिडकर म्हणाले, ‘बालवडकर यांच्या आरोपात तथ्य नाही. त्यांना अर्थसंकल्पात निधी दिला नव्हता. त्यानंतर एका महत्त्वाच्या अर्थसंकल्प हेडमधून त्यांना वर्गीकरणाद्वारे निधी उपलब्ध करून दिला होता. ही चूक स्थायी समितीच्या लक्षात आल्याने, हे वर्गीकरण रद्द केले आहे..२००७ मध्ये अरविंद शिंदेना होते शून्य तरतूदपुणे महापालिकेत २००७ मध्ये बापू पठारे हे स्थायी समिती अध्यक्ष होते. त्यावेळचे सभागृहनेते अनिल भोसले यांच्या सांगण्यावरून काँग्रेसचे नगरसेवक अरविंद शिंदे यांना अर्थसंकल्पात निधीच दिला नाही. त्यामुळे वाद निर्माण झाला होता. त्यानंतर शिंदे यांनी त्यांच्या प्रभागात फ्लेक्स लावून त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाबद्दल वाच्यता केली होती. त्याचीच पुनरावृत्ती १९ वर्षांनी महापालिकेत झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.