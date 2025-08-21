पुणे

Municipal Ward Structure : प्रारूप प्रभाग रचनेला किंचीत विलंब; शनिवारपर्यंत पाहावी लागू शकते वाट

पुणे महापालिकेची निवडणूक मार्च २०२२ मध्ये होणे अपेक्षित होते. पण निवडणूक न झाल्याने गेल्या तीन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीपासून प्रशासकाच्या माध्यमातून कारभार होत आहे.
Pune Municipal Corporation
Pune Municipal Corporationsakal
​ ब्रिजमोहन पाटील
Updated on

पुणे - पुणे महापालिका निवडणुकीसाठीच्या प्रारूप प्रभाग रचनेची तपासणी निवडणूक आयोगाकडून आज रात्री देखील पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे प्रभाग रचना शुक्रवारी (ता. २२) सकाळी जाहीर होण्याऐवजी सायंकाळी किंवा शनिवारी(ता.२३) जाहीर होईल अशी माहिती प्रशासकीय सूत्रांनी दिली आहे. ४ सप्टेंबर पर्यंत प्रारूप प्रभाग रचनेवर हरकत सूचना नोंदविता येणार आहेत.

