Municipal Ward Structure : प्रारूप प्रभाग रचनेला किंचीत विलंब; शनिवारपर्यंत पाहावी लागू शकते वाट

पुणे - पुणे महापालिका निवडणुकीसाठीच्या प्रारूप प्रभाग रचनेची तपासणी निवडणूक आयोगाकडून आज रात्री देखील पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे प्रभाग रचना शुक्रवारी (ता. २२) सकाळी जाहीर होण्याऐवजी सायंकाळी किंवा शनिवारी(ता.२३) जाहीर होईल अशी माहिती प्रशासकीय सूत्रांनी दिली आहे. ४ सप्टेंबर पर्यंत प्रारूप प्रभाग रचनेवर हरकत सूचना नोंदविता येणार आहेत..पुणे महापालिकेची निवडणूक मार्च २०२२ मध्ये होणे अपेक्षित होते. पण निवडणूक न झाल्याने गेल्या तीन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीपासून प्रशासकाच्या माध्यमातून कारभार होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्याच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्या असे आदेश दिल्याने राज्य सरकारने राज्यातील सर्व महापालिकांना प्रभाग रचना तयार करण्याचे आदेश दिले होते. पुणे महापालिकेने ४ ऑगस्ट रोजी राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाला प्रारूप प्रभाग रचना सादर केली होती..त्यानंतर शासनाकडून तपासणी करून ती निवडणूक आयोगाला सादर केली होती. शासनाने जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार प्रारूप प्रभाग रचना जाहीर करून त्यावर हरकती सूचना मागविण्यासाठी २२ ऑगस्ट ते ४ सप्टेंबर पर्यंत मुदत दिली आहे. हरकती सूचना नोंदविण्यासाठी १० दिवसांपेक्षा जास्त मुरत मिळणार आहे.पुणे महापालिका प्रशासनाने प्रारूप प्रभाग रचना जाहीर करण्यासाठीची सर्व तयारी करून ठेवली आहे. निवडणूक आयोगाकडून महापालिकेला सादर होताच ती महापालिकेच्या संकेतस्थळावरून जाहीर केली जाते..नगरविकास विभागाने फिरवला शेवटचा हातमहापालिका प्रभाग रचना तयार करताना सत्ताधारी भाजपच्या फायद्याची तयार केली असल्याचा आरोप महाविकास आघाडीने केला होता. तसेच शहरातील तीन प्रभाग हे तीन सदस्यांचे केले जाणार असून, ते देखील मध्यवर्ती भागातील असले पाहिजेत यासाठी बरीच गडबड झाल्याची चर्चा रंगली होती. त्यामुळे नेमकी प्रभाग रचना कशी होणार याची उत्सुकता आहे.महापालिकेने शासनाकडे प्रारूप प्रभाग रचना सादर केल्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असलेल्या नगरविकास विभागाने या प्रभाग रचनेवर शेवटचा हात फिरवून ती निवडणूक आयोगाकडे सादर केली आहे. त्यामुळे त्यात किती बदल झाले आहेत यावरून राजकीय गणिते बदलणार आहेत..इच्छुकांची झोप उडालीनगरविकास विभागाने यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर केले होते. त्यानुसार शुक्रवारी प्रारूप रचना प्रसिद्ध होणार असल्याने इच्छुक उमेदवारांची झोप उडाली आहे. तीन वर्षे निवडणुका न झाल्याने शहरात माजी नगरसेवक व इच्छुकांची संख्या प्रचंड वाढली. सतत उपक्रम, जनसंपर्क यावर भर दिला आहे. आता प्रभाग रचना प्रत्यक्षात आल्यानंतर प्रत्येकाला आपला राजकीय गणिताचा अंदाज बांधता येणार आहे. त्यामुळे 'प्रभाग कसा असेल?' या विचारात ते गुंतले आहेत..असे आहे वेळापत्रकप्रारूप रचना जाहीर करणे व हरकती सूचना मागविणे - २२ ते ४ सप्टेंबरहरकती सूचनांवर सुनावणी घेणे - ५ सप्टेंबर ते १२ सप्टेंबरसुधारणांसह अंतिम प्रारूप रचना नगरविकास विभागाला सादर करणे - १३ सप्टेंबर ते १५ सप्टेंबरनगरविकास विभागाकडून प्रस्ताव निवडणूक आयोगाला सादर करणे - १६ सप्टेंबर ते २२ सप्टेंबरअंतिम प्रभाग रचना जाहीर करणे - ३ ऑक्टोबर ते ६ ऑक्टोबर.