Pune Air Pollution : धूळ कमी करण्यासाठी लावावे लागणार सेन्सर, बांधकाम व्यावसायिकांना महापालिकेची सूचना

PMC Update : पुण्यात बांधकाम स्थळांवरील वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी ‘सेन्सर आधारित वायू गुणवत्ता मोजणी’ यंत्रणा बंधनकारक करण्यात आली असून, नियम न पाळणाऱ्या व्यावसायिकांवर महापालिका कारवाई करणार आहे.
पुणे : पुणे शहरात अनेक ठिकाणी बांधकाम सुरू आहेत. त्याठिकाणी निर्माण होणाऱ्या धुळीमुळे हवा प्रदूषण वाढत आहे. ते नियंत्रणात ठेवण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांनी सेन्सर आधारित वायू गुणवत्ता तपासणी प्रणाली उभारावी, अशी सूचना महापालिकेतर्फे करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रकल्प परिसरात होणाऱ्या प्रदूषणाची पातळी ‘रिअल टाइम’मध्ये समजणार असून, आवश्यक ते नियंत्रण त्वरित साधता येईल.

