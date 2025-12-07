पुणे

Polygamy Ban : बहुपत्नीत्वामुळे महिला मानसिक, सामाजिक, आर्थिक संकटात; बीएमएमएची केंद्राकडे कायदेशीर बंदीची ठाम मागणी!

Muslim Women Rights : भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलनाने बहुपत्नीत्वावर तातडीने कायदेशीर बंदीची मागणी केली आहे. सात राज्यांतील सर्वेक्षणातून महिलांवरील मानसिक, सामाजिक आणि आर्थिक संकटाचे भीषण वास्तव समोर आले आहे.
BMMA Urges Centre to Enforce Legal Ban on Polygamy

BMMA Urges Centre to Enforce Legal Ban on Polygamy

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : देशभरातील मुस्लीम महिलांच्या जीवनात अस्थिरता निर्माण करणाऱ्या बहुपत्नीत्व प्रथेला तातडीने कायदेशीर बंदी घालावी, अशी मागणी भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलनाने (बीएमएमए) केंद्र सरकारकडे केली आहे. सात राज्यांमध्ये घेतलेल्या विस्तृत सर्वेक्षण अहवालाच्या निष्कर्षांवर आधारलेल्या या मागणीला देशभरातील ३०० हून अधिक प्रतिनिधींचा पाठिंबा मिळाला आहे. या सर्वेक्षणातून मिळालेल्या आकडेवारीतून मुस्लीम महिलांची स्थिती किती गंभीर आहे, हे स्पष्ट झाल्याचे नमूद केले आहे.

Loading content, please wait...
Women Rights
Muslim Community
Discrimination
Department of Social Justice
Gender Equality in India

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com