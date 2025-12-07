Polygamy Ban : बहुपत्नीत्वामुळे महिला मानसिक, सामाजिक, आर्थिक संकटात; बीएमएमएची केंद्राकडे कायदेशीर बंदीची ठाम मागणी!

पुणे : देशभरातील मुस्लीम महिलांच्या जीवनात अस्थिरता निर्माण करणाऱ्या बहुपत्नीत्व प्रथेला तातडीने कायदेशीर बंदी घालावी, अशी मागणी भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलनाने (बीएमएमए) केंद्र सरकारकडे केली आहे. सात राज्यांमध्ये घेतलेल्या विस्तृत सर्वेक्षण अहवालाच्या निष्कर्षांवर आधारलेल्या या मागणीला देशभरातील ३०० हून अधिक प्रतिनिधींचा पाठिंबा मिळाला आहे. या सर्वेक्षणातून मिळालेल्या आकडेवारीतून मुस्लीम महिलांची स्थिती किती गंभीर आहे, हे स्पष्ट झाल्याचे नमूद केले आहे. .बहुपत्नीकत्वामुळे ६९ टक्के महिला प्रचंड मानसिक तणावाखाली, ७९ टक्के महिलांना पतीच्या दुसऱ्या लग्नाची माहिती वेळेवर मिळाली नाही, ४८ टक्के महिलांना शिक्षणाचा अभाव, तसेच ४३ टक्के महिलांना बालविवाहाच्या छायेतून बाहेर पडण्यासाठी संघर्ष करावा लागत असल्याचे आढळले आहे. अनेक महिलांना आर्थिक असुरक्षितता, मुलांच्या पालन-पोषणातील अडचणी आणि सामाजिक अपमान सहन करावा लागत असल्याचेही स्पष्ट झाले..Balasaheb Thorat : लोकशाही वाचवण्यासाठी पुण्याने पुढाकार घ्यावा - 'बाळासाहेब थोरात'; 'लोकशाहीची हत्या, वोटचोरी’ प्रदर्शनाचे उद्घाटन!.संविधानातील समानतेच्या तत्त्वांनुसार देशातील इतर सर्व समुदायांसाठी बहुपत्नीकत्व बंदी आहे. मात्र, मुस्लीम महिलांना या संरक्षणापासून वंचित ठेवले जाते. त्यामुळे हा भेदभाव दूर करून भारतीय दंड विधानातील कलम ४९४ सर्वांसाठी समानतेने लागू करावा, अशी मागणी केली आहे. ‘बीएमएमए’च्या मते, धार्मिक किंवा सांस्कृतिक प्रथांच्या नावाखाली महिलांवरील अन्याय कायम ठेवणे योग्य नाही. बहुपत्नीकत्वाला कोणताही धार्मिक आधार नसून, त्याचा महिलांच्या जीवनमानावर प्रतिकूल परिणाम होतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.