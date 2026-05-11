पुणे

केम येथील शेतकऱ्याच्या डाळिंबावर चोरट्यांचा डल्ला.

केम येथील शेतकऱ्याच्या डाळिंबावर चोरट्यांचा डल्ला.
Published on

बागेतील डाळिंब चोरीला
गेल्याची शेतकऱ्याची तक्रार

केम. ता. ११ ः करमाळा तालुक्यातील केम येथील ज्ञानेश्वर विश्वनाथ गोडसे या शेतकऱ्याच्या डाळिंब बागेवर रात्रीच्या सुमारास चोरट्यांनी अंदाजे वीस लाख रुपये किमतीचे डाळिंब लंपास केले. सदर घटना ही ३० एप्रिल रोजी रात्री घडली. याबाबत गोडसे यांनी प्रशासनाकडे तक्रार केली आहे.
झाडांवर भरपूर माल होता. फळांची ही गुणवत्ता उच्च प्रतीची होती. बाजारात चांगला भाव मिळेल अशी आशा होती. चोरट्यांनी अंधाराचा फायदा घेत संपूर्ण बाग रातोरात गायब केली. दुसऱ्या दिवशी सकाळी चोरीची ही बाब शेतकऱ्याच्या लक्षात आली. केम येथील सहाय्यक कृषी अधिकारी वाल्मीक चौधरी यांनी स्थळ पाहणी अहवाल कार्यालयाला दिला आहे. पोलिस पथकाने या शेतात भेट देऊन पाहणी केली. शेतकरी ज्ञानेश्वर गोडसे म्हणाले की घटना घडल्यानंतर पोलिस ठाण्याला चकरा मारत आहे. परंतु अजूनही गुन्हा दाखल झालेला नाही. काल जिल्हाधिकारी यांना अर्ज दिलेला आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Maharashtra agriculture news
pomegranate theft Maharashtra
rural crime 2023
farmer complaints India
stolen fruits news
agricultural theft cases
village robbers
Maharashtra farmer news
pomegranate farming issues
police response theft
criminal activities in villages
farmers vs thieves
crop security measures
theft complaint Maharashtra
pomegranate value in market
डाळिंब चोरी करमाळा
शेतकऱ्याची तक्रार
पोट लागलेली चोरी
कृषी अधिकारी अहवाल
पोलिसांची कार्यवाही
गावातील गुन्हे
शेतकरी माहिती
चोरट्यांची माहिती
कृषी समस्या महाराष्ट्र
मातीचा उणापन
स्थानिक पिकांची सुरक्षितता
डाळिंबाची बाजारभाव
शेतकऱ्यांच्या समस्या
पिकांच्या चोरीविरोधी उपाय