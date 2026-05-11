केम येथील शेतकऱ्याच्या डाळिंबावर चोरट्यांचा डल्ला.

बागेतील डाळिंब चोरीला
गेल्याची शेतकऱ्याची तक्रार
केम. ता. ११ ः करमाळा तालुक्यातील केम येथील ज्ञानेश्वर विश्वनाथ गोडसे या शेतकऱ्याच्या डाळिंब बागेवर रात्रीच्या सुमारास चोरट्यांनी अंदाजे वीस लाख रुपये किमतीचे डाळिंब लंपास केले. सदर घटना ही ३० एप्रिल रोजी रात्री घडली. याबाबत गोडसे यांनी प्रशासनाकडे तक्रार केली आहे.
झाडांवर भरपूर माल होता. फळांची ही गुणवत्ता उच्च प्रतीची होती. बाजारात चांगला भाव मिळेल अशी आशा होती. चोरट्यांनी अंधाराचा फायदा घेत संपूर्ण बाग रातोरात गायब केली. दुसऱ्या दिवशी सकाळी चोरीची ही बाब शेतकऱ्याच्या लक्षात आली. केम येथील सहाय्यक कृषी अधिकारी वाल्मीक चौधरी यांनी स्थळ पाहणी अहवाल कार्यालयाला दिला आहे. पोलिस पथकाने या शेतात भेट देऊन पाहणी केली. शेतकरी ज्ञानेश्वर गोडसे म्हणाले की घटना घडल्यानंतर पोलिस ठाण्याला चकरा मारत आहे. परंतु अजूनही गुन्हा दाखल झालेला नाही. काल जिल्हाधिकारी यांना अर्ज दिलेला आहे.
