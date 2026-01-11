Pune : पूजा खेडकरच्या घरी चोरी, ८ दिवसांपूर्वी घरकामाला आलेल्या नेपाळी कामगाराने सगळ्यांचे मोबाईल नेले चोरून

बडतर्फ प्रशिक्षणार्थी आयएएस पूजा खेडकर हिच्या घरी काम करणाऱ्या नेपाळी नोकरानं चोरी केल्याची घटना घडलीय. बाणेर रोड परिसरात शनिवारी रात्री ही चोरीची घटना घडली. पूजा खेडकरनं पोलिसात दिलेल्या तक्रारीत सांगितलं की, घरात काम करणाऱ्या एका नोकरानेच आई-वडिलांना गुंगीचं औषध दिलं आणि मला बांधून घातलं. यानंतर घरात चोरी करण्यात आली. चोरट्यानं सर्वांचे फोन चोरी केले आहेत..पोलिसांनी सांगितलं की, खेडकर कुटुंबीय बाणेर रोड परिसरात एका बंगल्यात राहतात. या बंगल्यात काही नोकर आहेत. यात ८ दिवसांपूर्वीच नेपाळहून आलेल्या एका नोकरावर त्यांनी चोरीचा संशय घेतलाय. पूजा खेडकरने आरोप केला की, नोकराने आई वडीलांना गुंगीचं औषध दिलं आणि त्यांना बेशुद्ध केलं. यानंतर मला बांधलं. कुटुंबातील सर्व सदस्यांचे फोन घेऊन चोर फरार झाला..पूजा खेडकरने पोलिसांना सांगितलं की, कसं बसं दरवाजाच्या कडीने स्वत:ला वाचवण्यात मी यशस्वी ठारले. यानंतर घरातल्या एकाचा फोन वापरून पोलिसांना याची माहिती दिली. पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले असता दिलीप आणि मनोरमा खेडकर बेशुद्धावस्थेत आढळले. दोघांना तातडीने रुग्णालयात दाखल केले असून प्रकृती स्थिर असल्याचं सांगण्यात येत आहे..पोलिसांनी सांगितले की, मानसिक स्थिती ठीक नसल्याचं कारण देत पूजा खेडकरने या प्रकरणी अद्याप लेखी तक्रार दिलेली नाही. फोनवरून दिलेल्या तक्रारीनंतरच पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे..पूजा खेडकरने पोलिसांना सांगितलं की, चोरीच्या घटनेमुळे आणि आम्हाला बांधून घातल्यानं धक्का बसला आहे. मानसिक स्थिती ठीक नाहीय. स्वस्थ वाटायला लागल्यानंतर या प्रकरणी तक्रार दाखल करणार आहे. याशिवाय पूजा खेडकरने हेसुद्धा स्पष्ट केलं नाहीय की मोबाईल फोन शिवाय घरातील इतर काही साहित्य चोरी झालंय की नाही? पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार शनिवारी रात्री साडे अकरा वाजण्याच्या सुमारास ही चोरीची घटना घडलीय. पोलीस संशयिताचा शोध घेत असून या प्रकरणी इतर दृष्टीकोनातून तपास केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.