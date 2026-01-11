पुणे

Pune : पूजा खेडकरच्या घरी चोरी, ८ दिवसांपूर्वी घरकामाला आलेल्या नेपाळी कामगाराने सगळ्यांचे मोबाईल नेले चोरून

Pooja Khedkar : पूजा खेडकर हिच्या घरी ८ दिवसांपूर्वी घरकामासाठी आलेल्या एका नेपाळी कामगारानं तिच्या आई-वडिलांना गुंगीचं औषध देऊन आणि तिला बांधून घालत चोरी केल्याची धक्कादायक घटना घडलीय.
Pooja Khedkar House Robbery Raises Security Concerns

Pooja Khedkar House Robbery Raises Security Concerns

Esakal

सूरज यादव
Updated on

बडतर्फ प्रशिक्षणार्थी आयएएस पूजा खेडकर हिच्या घरी काम करणाऱ्या नेपाळी नोकरानं चोरी केल्याची घटना घडलीय. बाणेर रोड परिसरात शनिवारी रात्री ही चोरीची घटना घडली. पूजा खेडकरनं पोलिसात दिलेल्या तक्रारीत सांगितलं की, घरात काम करणाऱ्या एका नोकरानेच आई-वडिलांना गुंगीचं औषध दिलं आणि मला बांधून घातलं. यानंतर घरात चोरी करण्यात आली. चोरट्यानं सर्वांचे फोन चोरी केले आहेत.

Loading content, please wait...
pune
crime
nepal
IAS

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com