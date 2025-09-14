Pooja Khedkar: पुजा खेडकर कुटुंबाचा नवा वाद! नवी मुंबईतील अपहरणकर्ता पुण्यातील घरी आढळला, पोलिसांचा तपास सुरू...

पुजा खेडकर आणि तिच्या कुटुंबीयांच्या नावावर आणखी एका वादाची भर पडली आहे. नवी मुंबईतील मुलुंड-ऐरोली मार्गावर झालेल्या अपघातानंतर अपहरणाचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणात अपहरण झालेला ट्रक हेल्पर प्रल्हाद कुमार हा पुजा खेडकर यांच्या पुण्यातील घरी आढळून आला. या घटनेने खेडकर कुटुंबाच्या अडचणींमध्ये आणखी वाढ झाली असून, नवी मुंबई पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे..अपघातानंतर अपहरणाचा धक्कादायक प्रकारशनिवारी सायंकाळी सव्वा सातच्या सुमारास मुलुंड ते ऐरोली मार्गावर एक सिमेंट मिक्सर ट्रक आणि MH 12 RP 5000 क्रमांकाच्या कारचा अपघात झाला. या अपघातात ट्रकमधील चालक चंदकुमार चव्हाण आणि हेल्पर प्रल्हाद कुमार हे उपस्थित होते, तर कारमध्ये दोन व्यक्ती होत्या. अपघातानंतर दोन्ही बाजूंमध्ये तुंबळ भांडण झाले. यावेळी कारमधील दोन व्यक्तींनी प्रल्हाद कुमार याला जबरदस्तीने कारमध्ये बसवले आणि ट्रक चालकाला “आमच्या मागे ये” असे सांगितले. मात्र, काही अंतरावर गेल्यावर कार नजरेआड झाली. घाबरलेल्या चंदकुमारने ट्रक मालक विलास ढेंगरे यांना ही माहिती दिली. ढेंगरे यांनी तात्काळ नवी मुंबईतील रबाळे पोलीस ठाण्यात अपहरणाचा गुन्हा दाखल केला..Pune Crime:'विनापरवाना पिस्तूलाची स्टंटबाजी दोघा मित्रांना भोवली'; तळेगाव एमआयडीसीतील घटना, एक गंभीर जखमी तर दुसरा पोलीस कोठडीत .खेडकरांच्या घरी सापडला अपहरणकर्तानवी मुंबई पोलिसांनी तपासाची चक्रे फिरवली आणि MH 12 RP 5000 ही कार पुजा खेडकर यांच्या पुण्यातील घरी आढळून आली. पोलिसांनी खेडकर यांच्या निवासस्थानी धडक दिली, परंतु पुजाच्या आईने प्रथम गेट उघडण्यास नकार दिला. पोलिसांनी प्रश्नांची सरबत्ती केल्यानंतर अखेरीस प्रल्हाद कुमार याची खेडकर यांच्या घरातून सुटका झाली. पण प्रश्न कायम आहे की, प्रल्हाद खेडकर यांच्या घरी कसा पोहोचला? आणि अपहरणासाठी वापरली गेलेली कार खेडकर कुटुंबाकडे कशी आली?.खेडकर कुटुंबावर प्रश्नचिन्हपुजा खेडकर आणि तिचे कुटुंब यापूर्वीही अनेक वादग्रस्त प्रकरणांमुळे चर्चेत राहिले आहेत. आता या अपहरण प्रकरणाने त्यांच्या अडचणींमध्ये आणखी भर पडली आहे. नवी मुंबई पोलीस या प्रकरणाचा सखोल तपास करत असून, खेडकर कुटुंबाचा या अपहरणाशी नेमका काय संबंध आहे, याचा शोध घेत आहेत. पोलिसांनी कार आणि इतर पुरावे ताब्यात घेतले असून, लवकरच या प्रकरणातील सत्य समोर येण्याची शक्यता आहे..पोलिसांचा तपास काय सांगतो?नवी मुंबई पोलिसांनी या प्रकरणात तातडीने कारवाई करत खेडकर यांच्या घरातून प्रल्हाद कुमार याची सुटका केली. पण या प्रकरणातील अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. अपहरणकर्त्यांनी प्रल्हादला पुण्यापर्यंत का नेले? खेडकर कुटुंबाचा यात थेट सहभाग आहे की हा योगायोग आहे? पोलिसांनी याबाबत कोणतेही ठोस निष्कर्ष काढले नसले, तरी तपासाला गती मिळाली आहे. या प्रकरणातील पुढील तपासातून खेडकर कुटुंबाच्या भूमिकेवर अधिक प्रकाश पडेल..Pune News : भूसंपादन ज्याचे, जबाबदारीही त्याच विभागाची, राज्य सरकारचा आदेश; जिल्हा प्रशासनाला मोठा दिलासा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.