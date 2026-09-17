पुणे

MPSC Success Story: एक एकर शेती, आई-वडिलांची मजुरी अन् पूजाची जिद्द; चौथ्या प्रयत्नात MPSC परीक्षेत महसूल सहाय्यकपदी यश, जिद्दीची यशोगाथा

Pooja Takwane Cracks MPSC After Four Attempts: एक एकर शेती, मजुरीवर चाललेले घर आणि ‘सारथी’ची साथ; तीन अपयशांनंतरही न डगमगता चौथ्या प्रयत्नात महसूल सहाय्यकपदी यश मिळवणारी पारगावची पूजा ताकवणे
Pooja Takwane MPSC Result Farmer Daughter From Daund Becomes Revenue Assistant After Four Attempts Through Self Study

Pooja Takwane MPSC Result Farmer Daughter From Daund Becomes Revenue Assistant After Four Attempts Through Self Study

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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खुटबाव : पारगाव (ता. दौंड) येथील शेतकरी कुटुंबातील पूजा सोमनाथ ताकवणे हिने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत महसूल सहाय्यक पदाला गवसणी घातली आहे. सर्वसाधारण प्रवर्गातील ११६ जागांपैकी मुलींमध्ये ९८ वी रँक मिळवत तिने हे यश संपादन केले.

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