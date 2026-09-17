MPSC Success Story: एक एकर शेती, आई-वडिलांची मजुरी अन् पूजाची जिद्द; चौथ्या प्रयत्नात MPSC परीक्षेत महसूल सहाय्यकपदी यश, जिद्दीची यशोगाथा

खुटबाव : पारगाव (ता. दौंड) येथील शेतकरी कुटुंबातील पूजा सोमनाथ ताकवणे हिने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत महसूल सहाय्यक पदाला गवसणी घातली आहे. सर्वसाधारण प्रवर्गातील ११६ जागांपैकी मुलींमध्ये ९८ वी रँक मिळवत तिने हे यश संपादन केले..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.पूजाची कौटुंबिक पार्श्वभूमी अत्यंत साधारण आहे. वडील सोमनाथ ताकवणे व आई सुनीता ताकवणे यांच्याकडे अवघी एक एकर जमीन असून, पशुपालन हा त्यांचा मुख्य व्यवसाय आहे. आई-वडिलांनी काबाडकष्ट आणि मजुरी करून पूजाला शिक्षण दिले. पूजाने जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, पारगाव ते सर परशुरामभाऊ महाविद्यालय अशा सात शाळांतून शिक्षण घेत एम.एस्सी. पूर्ण केले. .पदव्युत्तर शिक्षणानंतर तिने पुण्यात कोणताही खासगी क्लास न लावता दररोज ८ ते १० तास अभ्यास करून स्पर्धा परीक्षेची तयारी केली. या प्रवासात तिला ‘सारथी’ची शिष्यवृत्ती मिळाल्याने आर्थिक मदत झाली. पहिल्या तीन प्रयत्नांत अपयश येऊनही जिद्द न हारता चौथ्या प्रयत्नात तिने हे यश मिळवले. भविष्यात सहाय्यक निबंधक होण्याचे तिचे स्वप्न आहे. या यशाबद्दल पारगाव परिसरात तिचे कौतुक होत आहे..Indian Army Success Story: चार प्रयत्न, अपयशाची मालिका अन् जिद्दीने मिळवले यश; श्रावणी शिंत्रे भारतीय लष्करात लेफ्टनंट, यशाची प्रेरणादायी काहाणी.पूजा ताकवणेलहानपणापासून आई-वडिलांचे कष्ट पाहिले आहेत. त्यांच्या पाठिंब्यामुळेच मी इथपर्यंत पोहोचू शकले. हे यश माझे कुटुंबीय आणि ग्रामस्थांना समर्पित करते. - पूजा ताकवणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.